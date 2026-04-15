Aaj Ka Panchang: ये है 15 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज बुध प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 15 April 2026: आज यानी 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, योग मुहूर्त और नक्षत्र आज कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां आज का पंचांग की कड़ी में हम विस्तार से जानते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है. बुध ग्रह बुद्धि और वाणी के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से लाभ होता है. बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. गणेश जी की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. 15 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए विस्तार से जानें.

15 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (15 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

15 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि रात 10:31 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

15 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.

15 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र दोपहर 03:22 बजे तक. इसके बाद उत्तरभाद्रपदा.

15 अप्रैल 2026 को योग- ब्रह्म योग शाम 01:24 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

15 अप्रैल 2026 को करण- गर दोपहर 11:27 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 10:31 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

Add Zee News as a Preferred Source

15 अप्रैल 2026 को व्रत त्योहार

15 अप्रैल 2026 को बुध प्रदोष व्रत

15 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

15 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:10 बजे.

15 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:43 बजे.

15 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत रात 4:24 बजे.

15 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त दोपहर 4:44 बजे.

15 अप्रैल 2026 को भी मीन राशि में सूर्य का संचरण.

15 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का आज पूरा दिन-रात मकर राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

15 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

15 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

15 अप्रैल 2026 को अमृत काल- सुबह 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:09 बजे तक.

15 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:33 से लेकर सुबह 05:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

15 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

15 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:26 बजे से लेकर दोपहर 02:01 बजे तक.

15 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:44 बजे से लेकर सुबह 09:18 बजे तक.

15 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:52 बजे से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक.

15 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:01 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक.

15 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- आधी रात 12:24 बजे से लेकर आधी रात 01:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्यों खरीदना चाहिए सेंधा नमक, शुक्र-चंद्र से क्या है इसका कनेक्शन? जानिए

और पढ़ें- Gullak Vastu Tips: पैसों की महाबचत चाहिए? तो जानें मिट्टी या प्लास्टिक... घर के लिए कौन सी गुल्लक शुभ?

और पढ़ें- Astro Tips: रवि से शनि... हर वार पर होता है एक खास ग्रह का प्रभाव, जानें कौन से दिन के व्रत से क्या मिलते हैं फायदे!