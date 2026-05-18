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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 18 मई का दैनिक पंचांग, आज रोहिणी व्रत मृगशिरा नक्षत्र और सुकर्मा योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 18 मई का दैनिक पंचांग, आज रोहिणी व्रत मृगशिरा नक्षत्र और सुकर्मा योग, जानें राहुकाल कब

Panchang 18 May 2026: आज सोमवार का दिन शिव जी जी का है. 18 मई 2026 को शुभ-अशुभ योग और नक्षत्र कौन से होंगे. आज का पंचांग की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang 18 May 2026: आज यानी 18 मई 2026, दिन सोमवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन नक्षत्र योग और शुभ-अशुभ मुहूर्त कौन से हो सकते हैं? ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' की इस कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, आइए जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार के दिन है, इस दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो मन और माता के कारक हैं. सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करने का विधान है. इससे सभी रुके कार्य पूरे और दुख दूर होते हैं. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आज रोहिणी व्रत व्रत भी है. आइए जानें 18 मई 2026 का दैनिक पंचांग पूरे दिन के बारे में क्या बताता है.

18 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (18 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
18 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शाम  05:53 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि.
18 मई 2026 को वार- सोमवार.
18 मई 2026 को नक्षत्र- रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:31 बजे तक. इसके बाद मृगशिरा.
18 मई 2026 को योग- सुकर्मा योग रात 09:47 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
18 मई 2026 को करण- बालव सुबह 07:46 बजे तक, इसके बाद कौलव शाम 05:53 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

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18 मई 2026 को व्रत त्योहार 
रोहिणी व्रत

18 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
18 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:48 बजे. 
18 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:58 बजे.
18 मई 2026 को चंद्रोदय सुबह 06:43 बजे.
18 मई 2026 को चंद्रस्त दोपहर 09:04 बजे.
18 मई 2026 को भी वृषभ राशि में सूर्यदेव का संचरण.
18 मई 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर हे रहा है.
(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट-सेकेंड का अंतर हो सकता है)

18 मई 2026 को शुभ मुहूर्त
18 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 से लेकर सुबह 12:49 बजे तक.
18 मई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 10:07 बजे तक.
18 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:12 से लेकर सुबह 05:00 बजे तक.

18 मई 2026 को योग
18 मई 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग- सुबह 05:48 बजे से लेकर सुबह 11:31 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
18 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त
18 मई 2026 को राहुकाल- सुबह 07:27 बजे से लेकर सुबह 09:05 बजे तक.
18 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:44 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक.
18 मई 2026 को कुलिक- दोपहर 02:02 बजे से लेकर दोपहर 3:40 बजे तक. 
18 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:49 बजे से दोपहर 01:42 बजे तक. दोपहर 03:27 बजे से लेकर शाम 04:20 बजे तक.
18 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:31 बजे से लेकर सुबह 05:55 बजे तक. शाम 04:27 बजे से लेकर शाम 05:52 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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