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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 19 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज अक्षय तृतीया पर्व और परशुराम जयंती, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 19 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज अक्षय तृतीया पर्व और परशुराम जयंती, जानें राहुकाल कब

Panchang 19 April 2026: आज रविवार का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी को समर्पित हैं. 19 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ-अशुभ योग-मुहूर्त होंगे. आइए यह सब विस्तार से आज का पंचांग की इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:30 AM IST
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Laxami Ji (AI Photo)
Laxami Ji (AI Photo)

Aaj Ka Panchang 19 April 2026: आज यानी 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार शुभ होगा या अशुभ, योग मुहूर्त और नक्षत्र आज कौन कौन से होंगे, व्रत त्योहार क्या होगा. ये सभी जानकारियां आज का पंचांग की कड़ी में विस्तार से जानते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज रविवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत सूर्य से होती है जो पिता और आत्मा के कारक हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने से लाभ होता है. सूर्यदेव को इस दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देने से सम्मान बढ़ता है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. 19 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है आइए विस्तार से जानें.

19 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10:49 बजे तक, इसके बाद शुक्ल तृतीया तिथि.
19 अप्रैल 2026 को वार- रविवार.
19 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- भरणी नक्षत्र सुबह 07:10 बजे तक. इसके बाद कृत्तिका.
19 अप्रैल 2026 को योग- आयुष्मान योग रात 08:01 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.
19 अप्रैल 2026 को करण- कौलव सुबह 10:49 बजे तक, इसके बाद तैतिल रात 09:08 बजे तक, इसके बाद गर.

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19 अप्रैल 2026 को व्रत त्योहार 
19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर्व
19 अप्रैल 2026 को परशुराम जयंती

19 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:06 बजे. 
19 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:45 बजे.
19 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत सुबह 07:05 बजे.
19 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त रात 09:06 बजे.
19 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.
19 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का दोपहर 12:31 बजे तक मेष राशि में संचरण, इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

19 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
19 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.
19 अप्रैल 2026 को अमृत काल- तड़के प्रातः 02:26 बजे से लेकर सुबह 03:51 बजे तक.
19 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:29 से लेकर सुबह 05:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
19 अप्रैल 2026 को राहुकाल- शाम 05:10 बजे से लेकर शाम 06:45 बजे तक.
19 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:26 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.
19 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 03:35 बजे से लेकर शाम 05:10 बजे तक. 
19 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 05:04 बजे से शाम 05:54 बजे तक.
19 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- शाम 05:53 बजे से लेकर शाम 07:19 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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