Aaj Ka Panchang: ये है 21 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज मृगशिरा नक्षत्र और शोभन योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 21 April 2026: आज यानी 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार शुभ होगा या अशुभ, योग मुहूर्त, नक्षत्र आज कौन कौन से रहेंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग के इस सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज मंगलवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है जो शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से लाभ होता है. कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है. 21 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है आइए यहां विस्तार से जानें.

21 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि बीच रात 01:20 बजे तक, इसके बाद शुक्ल षष्ठी तिथि.

21 अप्रैल 2026 को वार- मंगलवार.

21 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- भरणी म्रृगशीर्षा रात 11:58 बजे तक. इसके बाद आद्रा.

21 अप्रैल 2026 को योग- शोभन योग बीच रात 12:30 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.

21 अप्रैल 2026 को करण- बव दोपहर 02:45 बजे तक, इसके बाद बालव बीच रात 01:20 बजे तक, इसके बाद कौलव.

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21 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

21 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:05 बजे.

21 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:46 बजे.

21 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत सुबह 09:00 बजे.

21 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त रात 11:22 बजे.

21 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

21 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:00 बजे तक वृषभ राशि में संचरण, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

21 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

21 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को अमृत काल- तड़के प्रातः 03:57 बजे से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:28 से लेकर सुबह 05:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

21 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 3:35 बजे से लेकर दोपहर 5:10 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:15 बजे से लेकर सुबह 10:50 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 12:25 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:37 बजे से सुबह 09:28 बजे तक. रात 11:17 बजे से लेकर बीच रात 12:02 बजे तक.

21 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:14 बजे से लेकर सुबह 08:41 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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