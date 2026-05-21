Aaj Ka Panchang: ये है 21 मई का दैनिक पंचांग, आज अधिक स्कंद षष्ठी और आश्लेषा नत्रक्ष, अशुभ मुहूर्त भी देख लें

Panchang 21 May 2026: आज गुरुवार का दिन विष्णु जी का है. 21 मई 2026 को शुभ-अशुभ मुहूर्त योग और नक्षत्र कौन से होंगे. आज का पंचांग की इस कड़ी में जानेंगे.
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Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज यानी 21 मई 2026, दिन गुरुवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन नक्षत्र योग, शुभ-अशुभ मुहूर्त कौन से होंगे? ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' की इस कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, आइए विस्तार से जानें.
दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज गुरुवार के दिन है, इस दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होती है जो देवों के गुरु, भाग्य और ज्ञान के कारक हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की उपासना करने की परंपरा है. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. आज अधिक स्कंद षष्ठी व्रत भी है. आइए जानें 21 मई 2026 का दैनिक पंचांग जानें.
21 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
21 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सुबह 08:26 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.
21 मई 2026 को वार- गुरुवार.
21 मई 2026 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र सुबह 02:49 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा.
21 मई 2026 को योग- गण्ड योग सुबह 10:58 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.
21 मई 2026 को करण- बालव सुबह 08:27 बजे तक, इसके बाद कौलव शाम 07:21 बजे तक, इसके बाद तैतिल.
21 मई 2026 को व्रत त्योहार
अधिक स्कन्द षष्ठी व्रत
21 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
21 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:47 बजे.
21 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:59 बजे.
21 मई 2026 को चंद्रोदय सुबह 10:06 बजे.
21 मई 2026 को चंद्रस्त दोपहर 11:53 बजे.
21 मई 2026 को भी वृषभ राशि में सूर्यदेव का संचरण.
21 मई 2026 को चंद्रमा का कर्क राशि में पूरा दिन-रात संचरण.
(शहर या स्थान के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट-सेकेंड का अंतर हो सकता है)
21 मई 2026 को शुभ मुहूर्त
21 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.
21 मई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:47 बजे से लेकर सुबह 10:17 बजे तक.
21 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:10 से लेकर सुबह 04:58 बजे तक.
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
21 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त
21 मई 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:02 बजे से लेकर दोपहर 03:41 बजे तक.
21 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 05:47 बजे से लेकर सुबह 07:26 बजे तक.
21 मई 2026 को कुलिक- सुबह 09:05 बजे से लेकर सुबह 10:44 बजे तक.
21 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:11 बजे से सुबह 11:04 बजे तक. दोपहर 03:28 बजे से लेकर शाम 04:21 बजे तक.
21 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:44 बजे से लेकर दोपहर 01:14 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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