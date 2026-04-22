Aaj Ka Panchang: ये है 22 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि पर आद्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 22 April 2026: आज यानी 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, योग मुहूर्त, नक्षत्र आज कौन कौन से रहेंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग के इस सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से लाभ होता है, काम में आने वाले विघ्न बाधा दूर होती है. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. 22 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है आइए यहां विस्तार से जानें.

22 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (22 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

22 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि रात 10:49 बजे तक, इसके बाद शुक्ल सप्तमी तिथि.

22 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.

22 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- आद्रा नक्षत्र रात 10:13 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु.

22 अप्रैल 2026 को योग- अतिगण्ड योग सुबह 09:08 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.

22 अप्रैल 2026 को करण- कौलव दोपहर 12:01 बजे तक, इसके बाद तैतिल रात 10:50 बजे तक, इसके बाद गर.

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22 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

22 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:04 बजे.

22 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:46 बजे.

22 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत सुबह 10:06 बजे.

22 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त रात 12:21 बजे.

22 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

22 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मिथुन राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

22 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

22 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

22 अप्रैल 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:56 बजे से लेकर दोपहर 02:25 बजे तक.

22 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:27 से लेकर सुबह 05:15 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

22 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

22 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:25 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

22 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:39 बजे से लेकर सुबह 09:14 बजे तक.

22 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:50 बजे से लेकर दोपहर 12:25 बजे तक.

22 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक.

22 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:45 बजे से लेकर सुबह 09:14 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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