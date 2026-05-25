Aaj Ka Panchang: ये है 25 मई का दैनिक पंचांग, आज गंगा दशहरा पर्व और आज से ही शुरू हो रहा नौतपा, जानें राहुकाल

Panchang 25 May 2026: आज सोमवार का दिन शिव जी का है. 25 मई 2026 को शुभ-अशुभ मुहूर्त योग के साथ ही आज का नक्षत्र क्या है. आज का पंचांग की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे.
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Aaj Ka Panchang 25 May 2026: आज यानी 25 मई 2026, दिन सोमवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन नक्षत्र, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त कौन से होंगे? ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या जानकारी दे रहा हैं, आइए जानें.
दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो मन और माता के कारक हैं. सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करने की परंपरा है. इस दिन शिव जी की पूजा करने से दुख दूर होते हैं. शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आज गंगा दशहरा पर्व है और आज से ही नौतपा शुरू हो रहा है. आइए जानें 25 मई 2026 का दैनिक पंचांग जानें.
25 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि सुबह 05:11 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.
25 मई 2026 को वार- सोमवार.
25 मई 2026 को नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 04:08 बजे तक. इसके बाद हस्त.
25 मई 2026 को योग- वज्र योग सुबह 03:15 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.
25 मई 2026 को करण- तैतिल सुबह 04:47 बजे तक, इसके बाद गर शाम 05:11 बजे तक, इसके बाद वणिज.
25 मई 2026 को व्रत त्योहार
गंगा दशहरा पर्व
आज से नौतपा शुरू (नौ दिन तक चलेगा)
25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
25 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:46 बजे.
25 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 7:01 बजे.
25 मई 2026 को चंद्रोदय दोपहर 2:01 बजे.
26 मई 2026 को चंद्रस्त प्रातः 2:14 बजे.
25 मई 2026 को भी वृषभ राशि में सूर्यदेव का संचरण.
25 मई 2026 को चंद्रमा का कर्क राशि में पूरा दिन-रात संचरण.
(शहर या स्थान के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट-सेकेंड का अंतर हो सकता है)
25 मई 2026 को शुभ मुहूर्त
25 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.
25 मई 2026 को अमृत काल - रात 08:31 बजे से लेकर रात 10:13 बजे तक.
25 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:09 से लेकर सुबह 04:57 बजे तक.
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त
25 मई 2026 को राहुकाल- सुबह 07:25 बजे से लेकर सुबह 09:05 बजे तक.
25 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:44 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक.
25 मई 2026 को कुलिक- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:42 बजे तक.
25 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:50 बजे से दोपहर 01:43 बजे तक. दोपहर 03:29 बजे से लेकर शाम 04:22 बजे तक.
25 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 10:25 बजे से लेकर दोपहर 12:06 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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