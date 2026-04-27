Advertisement
trendingNow13193574
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 27 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज मोहिनी एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 27 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज मोहिनी एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब

Panchang 27 April 2026: आज सोमवार का दिन शिव जी का है. 27 अप्रैल 2026 को शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त के साथ ही नक्षत्र कौन से होंगे. आइए आज का पंचांग की इस कड़ी में हम सभी जानकारियां हासिल करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vishnu Ji (AI Photo)
Vishnu Ji (AI Photo)

Aaj Ka Panchang 27 April 2026: आज यानी 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार शुभ होगा या अशुभ, शुभ-अशुभ योग मुहूर्त, नक्षत्र आज कौन-कौन से रहेंगे. इस दिन व्रत त्योहार कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है इस बारे में विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो मन और माता के कारक हैं. सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से लाभ होता है, दुख दूर होते हैं. शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. 27 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए विस्तार से जानें.

27 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि शाम 06:16 बजे तक, इसके बाद शुक्ल द्वादशी तिथि.
27 अप्रैल 2026 को वार- सोमवार.
27 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात  09:18 बजे तक. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी.
27 अप्रैल 2026 को योग- ध्रुव योग रात 09:35 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.
27 अप्रैल 2026 को करण- वणिज सुबह 06:08 बजे तक, इसके बाद विष्टि शाम 06:16 बजे तक, इसके बाद बव.

Add Zee News as a Preferred Source

27 अप्रैल 2026 को व्रत त्योहार
27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी

27 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:00 बजे. 
27 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:48 बजे.
27 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत दोपहर 03:11 बजे.
28 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त प्रातः 03:41 बजे.
27 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.
27 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का 03:35 बजे तक सिंह राशि में संचरण और फिर कन्या राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

27 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
27 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.
27 अप्रैल 2026 को अमृत काल - दोपहर 02:40 बजे से लेकर शाम 04:19 बजे तक.
27 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:23 से लेकर सुबह 05:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
27 अप्रैल 2026 को राहुकाल- सुबह 07:36 बजे से लेकर सुबह 09:12 बजे तक.
27 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:48 बजे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक.
27 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 02:00 जे से लेकर दोपहर 03:36 बजे तक. 
27 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:50 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक. दोपहर 03:23 बजे से लेकर शाम 04:14 बजे तक.
27 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:44 बजे से लेकर सुबह 06:23 बजे तक. सुबह 04:53 बजे से लेकर सुबह 06:34 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी जिसने असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, रोचक है अमृत पान की ये कथा 

और पढ़ें- Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी का व्रत कर पाएं पापों से मुक्ति, जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि मंत्र और पारण का सही समय! 

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में खुद को झाड़ू लगाते देखना मामूली नहीं? मिलते हैं जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़े गहरे संकेत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा