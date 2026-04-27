Aaj Ka Panchang: ये है 27 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज मोहिनी एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 27 April 2026: आज यानी 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार शुभ होगा या अशुभ, शुभ-अशुभ योग मुहूर्त, नक्षत्र आज कौन-कौन से रहेंगे. इस दिन व्रत त्योहार कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है इस बारे में विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज सोमवार है ऐसे में इस दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो मन और माता के कारक हैं. सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से लाभ होता है, दुख दूर होते हैं. शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. 27 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए विस्तार से जानें.

27 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (27 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

27 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि शाम 06:16 बजे तक, इसके बाद शुक्ल द्वादशी तिथि.

27 अप्रैल 2026 को वार- सोमवार.

27 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात 09:18 बजे तक. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी.

27 अप्रैल 2026 को योग- ध्रुव योग रात 09:35 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.

27 अप्रैल 2026 को करण- वणिज सुबह 06:08 बजे तक, इसके बाद विष्टि शाम 06:16 बजे तक, इसके बाद बव.

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27 अप्रैल 2026 को व्रत त्योहार

27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी

27 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

27 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:00 बजे.

27 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:48 बजे.

27 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत दोपहर 03:11 बजे.

28 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त प्रातः 03:41 बजे.

27 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

27 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का 03:35 बजे तक सिंह राशि में संचरण और फिर कन्या राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

27 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

27 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को अमृत काल - दोपहर 02:40 बजे से लेकर शाम 04:19 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:23 से लेकर सुबह 05:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

27 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

27 अप्रैल 2026 को राहुकाल- सुबह 07:36 बजे से लेकर सुबह 09:12 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:48 बजे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 02:00 जे से लेकर दोपहर 03:36 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:50 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक. दोपहर 03:23 बजे से लेकर शाम 04:14 बजे तक.

27 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:44 बजे से लेकर सुबह 06:23 बजे तक. सुबह 04:53 बजे से लेकर सुबह 06:34 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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