Aaj Ka Panchang: ये है 29 अप्रैल का दैनिक पंचांग, गणेश जी के शुभ दिन पर चित्रा नक्षत्र और हर्षण योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 29 April 2026: आज यानी 29 अप्रैल 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, आज शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त कौन से बनेंगे, नक्षत्र कौन-कौन से रहेंगे. ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है आइए विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार दिन है ऐसे में इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि, व्यापार और चंचलता के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. 29 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग पूरे दिन के बारे में क्या बता रहा है आइए विस्तार से जानें.

29 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि शाम 07:51 बजे तक, इसके बाद शुक्ल चतुर्दशी तिथि.

29 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.

29 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- हस्त नक्षत्र आधी रात 12:16 बजे तक. इसके बाद चित्रा.

29 अप्रैल 2026 को योग- हर्षण योग रात 08:51 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.

29 अप्रैल 2026 को करण- कौलव सुबह 07:19 बजे तक, इसके बाद तैतिल शाम 07:51 बजे तक, इसके बाद गर.

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29 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

29 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:59 बजे.

29 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:49 बजे.

29 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत दोपहर 04:57 बजे.

30 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त प्रातः 04:44 बजे.

29 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

29 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

29 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

29 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त - Nil.

29 अप्रैल 2026 को अमृत काल - शाम 05:50 बजे से लेकर शाम 07:32 बजे तक.

29 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:22 से लेकर सुबह 05:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

29 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

29 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:11 बजे तक.

29 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:47 जे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक.

29 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.

29 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:18 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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