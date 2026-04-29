Advertisement
trendingNow13196045
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 29 अप्रैल का दैनिक पंचांग, गणेश जी के शुभ दिन पर चित्रा नक्षत्र और हर्षण योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 29 अप्रैल का दैनिक पंचांग, गणेश जी के शुभ दिन पर चित्रा नक्षत्र और हर्षण योग, जानें राहुकाल कब

Panchang 29 April 2026: आज बुधवार का दिन गणेश जी का है. 29 अप्रैल 2026 को शुभ-अशुभ योग और मुहूर्त व नक्षत्र कौन से होंगे. आइए आज का पंचांग की इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh ji budh(AI Photo)
Ganesh ji budh(AI Photo)

Aaj Ka Panchang 29 April 2026: आज यानी 29 अप्रैल 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, आज शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त कौन से बनेंगे, नक्षत्र कौन-कौन से रहेंगे. ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है आइए विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार दिन है ऐसे में इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि, व्यापार और चंचलता के कारक हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. 29 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग पूरे दिन के बारे में क्या बता रहा है आइए विस्तार से जानें.

29 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (29 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
29 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि शाम 07:51 बजे तक, इसके बाद शुक्ल चतुर्दशी तिथि.
29 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.
29 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- हस्त नक्षत्र आधी रात  12:16 बजे तक. इसके बाद चित्रा.
29 अप्रैल 2026 को योग- हर्षण योग रात 08:51 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.
29 अप्रैल 2026 को करण- कौलव सुबह 07:19 बजे तक, इसके बाद तैतिल शाम  07:51 बजे तक, इसके बाद गर.

Add Zee News as a Preferred Source

29 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
29 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:59 बजे. 
29 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:49 बजे.
29 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत दोपहर 04:57 बजे.
30 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त प्रातः 04:44 बजे.
29 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.
29 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कन्या राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

29 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
29 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त - Nil.
29 अप्रैल 2026 को अमृत काल - शाम 05:50 बजे से लेकर शाम 07:32 बजे तक.
29 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:22 से लेकर सुबह 05:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
29 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
29 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.
29 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:11 बजे तक.
29 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 10:47 जे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक. 
29 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.
29 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:35 बजे से लेकर सुबह 09:18 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से बन जाएगा सुरक्षा कवच, बप्पा काटेंगे हर एक संकट!

और पढ़ें- Conch Shell: एक ही घर में दो शंख रखना शुभ या अशुभ? जानें मां लक्ष्मी को अति प्रिय इस वस्तु से जुड़े वो नियम जो कर देंगे मालामाल

और पढ़ें- Dream Astrology: खुद को सपने में कपड़े धोते देखना जीवन पर क्या डालने वाला है प्रभाव? इसके संकेत जान हैरान रह जाएंगे!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
DNA
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
Maharashtra news
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
DNA
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
Mumbai News
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
West Bengal
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
Godhra municipal Election 2026
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
Ramesh Bhil
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
Punjab news
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार
PM Modi
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार