Aaj Ka Panchang: ये है 3 मई का दैनिक पंचांग, आज नारद जयंती पर्व, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 3 May 2026: आज यानी 3 मई 2026, दिन रविवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त कौन-कौन से होंगे, नक्षत्र कौन-कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' की कड़ी में हासिल करते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में पूरा हाल बताता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज रविवार दिन है जिसकी शुरुआत सूर्य से होती है जो पिता आत्मा और सम्मान का कारक है. रविवार के दिन दुर्गा जी की उपासना करने का विधान है. इससे शक्ति प्राप्त होती है. सूर्यदेव की रविवार के दिन पूजा करने व अर्घ्य देने से सम्मान बढ़ता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. 3 मई 2026 का दैनिक पंचांग क्या बताता है, आइए विस्तार से जानें.

3 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (3 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

3 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि प्रातः 03:02 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि.

3 मई 2026 को वार- रविवार.

3 मई 2026 को नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र तड़के सुबह 07:09 बजे तक. इसके बाद अनुराधा.

3 मई 2026 को योग- वरीयान योग रात 10:27 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.

3 मई 2026 को करण- तैतिल रात 01:54 बजे तक, इसके बाद गर प्रातः 03:02 बजे तक, इसके बाद वणिज.

Add Zee News as a Preferred Source

3 मई 2026 को व्रत त्योहार

3 मई 2026 को नारद जयंती पर्व.

3 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

3 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:56 बजे.

3 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:51 बजे.

3 मई 2026 को चंद्रोदय रात 08:33 बजे.

4 मई 2026 को चंद्रस्त 7:16 बजे.

3 मई 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

3 मई 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात वृश्चिक राशि में संचार.

(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

3 मई 2026 को शुभ मुहूर्त

3 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक

3 मई 2026 को अमृत काल - रात 10:19 बजे से लेकर बीच रात 12:07 बजे तक.

3 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:19 से लेकर सुबह 05:07 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

3 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त

3 मई 2026 को राहुकाल- शाम 05:14 बजे से लेकर दोपहर 06:51 बजे तक.

3 मई 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:23 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

3 मई 2026 को कुलिक- दोपहर 03:37 जे से लेकर शाम 05:14 बजे तक.

3 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 05:07 बजे से शाम 05:59 बजे तक.

3 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:37 बजे से लेकर दोपहर 01:24 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- श्री नारद चालीसा का करें पाठ, होगी बुद्धि ज्ञान और भक्ति में वृद्धि

और पढ़ें- इस साल 1,000 लोग करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जानिए इस सर्वोच्च आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा का महत्व

और पढ़ें- Pauranik katha: नारद मुनि क्यों इधर-उधर भागते ही रहते हैं? इसका उत्तर इन दो रोचक कथाओं में छुपा है, आप भी जानिए