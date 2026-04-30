Aaj Ka Panchang: ये है 30 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज नरसिंह जयंती पर्व, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज यानी 30 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार शुभ होगा या अशुभ, आज शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त कौन-कौन से होंगे, नक्षत्र कौन से रहेंगे. ये सभी जानकारियां हम 'आज का पंचांग' में हासिल करते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में पूरा हाल विस्तार से बताता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज गुरुवार दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होती है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की उपासना करने का विधान है. इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. 30 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग क्या बता रहा है आइए विस्तार से जानें.

30 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (30 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

30 अप्रैल 2026 को तिथि- वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि रात 09:12 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि.

30 अप्रैल 2026 को वार- गुरुवार.

30 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- चित्रा नक्षत्र तड़के रात 12:16 बजे तक. इसके बाद चित्रा.

30 अप्रैल 2026 को योग- वज्र योग शाम 08:54 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.

30 अप्रैल 2026 को करण- गर सुबह 08:30 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 09:13 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

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30 अप्रैल 2026 को व्रत त्योहार

30 अप्रैल 2026 को नरसिंह जयंती पर्व.

30 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

30 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:58 बजे.

30 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:49 बजे.

30 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीत दोपहर 04:50 बजे.

01 मई 2026 को चंद्रस्त प्रातः 5:17 बजे.

30 अप्रैल 2026 को भी मेष राशि में सूर्य का संचरण.

30 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:14 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर

(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

30 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

30 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक

30 अप्रैल 2026 को अमृत काल - शाम 07:20 बजे से लेकर रात 09:04 बजे तक.

30 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:21 से लेकर सुबह 05:09 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

30 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

30 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:00 बजे से लेकर दोपहर 03:36 बजे तक.

30 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 05:58 बजे से लेकर सुबह 07:34 बजे तक.

30 अप्रैल 2026 को कुलिक- सुबह 09:11 जे से लेकर दोपहर 10:47 बजे तक.

30 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:15 बजे से दोपहर 11:06 बजे तक. दोपहर 03:24 बजे से लेकर शाम 04:15 बजे तक.

30 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 08:56 बजे से लेकर सुबह 10:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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