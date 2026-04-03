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Hindi Newsधर्मPanchang 4th April 2026: वैशाख कृष्‍ण द्वितीया पर बना हर्षण योग का संयोग, चंद्रमा करेंगे तुला में गोचर, पढ़ें 4 अप्रैल का पंचांग

Panchang 4th April 2026: वैशाख कृष्‍ण द्वितीया पर बना हर्षण योग का संयोग, चंद्रमा करेंगे तुला में गोचर, पढ़ें 4 अप्रैल का पंचांग

4 April ka Panchang: आज वैशाख कृष्‍ण द्वितीया व तृतीया तिथि है. साथ ही चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं. जानिए आज शुभ काम करने के लिए कौन-सा समय शुभ है और राहुकाल कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:00 PM IST
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आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026.
आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026.

Aaj Ka Panchang 4 April 2026: वैशाख महीना शुरू हो चुका है और 4 अप्रैल को इसकी कृष्‍ण पक्ष की द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि दोनों हैं. वहीं वैशाख महीने का बड़ा धार्मिक महत्‍व है और इस महीने में श्रीहरि विष्‍णु की पूजा की जाती है. साथ ही शनिवार का दिन है. इस दिन शनि देव की पूजा करें, तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. यहां पढ़ें 4 अप्रैल 2026, शनिवार का पूरा पंचांग. 

4 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 4 April 2026)   

आज की तिथि - 4 अप्रैल को सुबह 10:09 बजे तक द्वितीया तिथि रहेगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी. 

आज का वार - शनिवार

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आज के ग्रह गोचर - आज पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. इसके साथ ही शुक्र और शनि एक-दूसरे 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. 

(यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में मंगल का महागोचर, कन्‍या समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा संकट काल, शनि के साथ मिलकर मचाएंगे उथल-पुथल)

आज का नक्षत्र - 4 अप्रैल की रात 09:35 बजे तक स्‍वाति नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - रात 09:35 तक सिद्धि योग रहेगा. वहीं 4 अप्रैल की दोपहर 02:16 बजे तक हर्षण योग रहेगा, इसके बाद वज्र योग बनेगा. 

(यह भी पढ़ें: सालों बाद हनुमान जयंती पर दुर्लभ त्रिग्रही योग, 4 राशि वालों की जिंदगी में होगा 'मंगल', अचानक मिलेगा पैसा-तरक्‍की)

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:20 
सूर्यास्त - शाम 06:39 
चन्द्रोदय - शाम 08:51 बजे 
चन्द्रास्त - 5 अप्रैल की सुबह 07:54 बजे  

(यह भी पढ़ें: वैशाख महीने में 5 ग्रह गोचर और 3 ताकतवर राजयोग, इन राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ, पैसे के साथ बढ़ेगा पावर)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से सुबह 05:31 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 01:43 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:54 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहु - सुबह 09:25 बजे से  सुबह 10:57 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:02 बजे से दोपहर 03:34 बजे तक 
कुलिक - सुबह 06:20 बजे से सुबह 07:52 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:58 बजे से सुबह 08:48 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 03:46 बजे से सुबह 05:32 बजे तक 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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