4 April ka Panchang: आज वैशाख कृष्ण द्वितीया व तृतीया तिथि है. साथ ही चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं. जानिए आज शुभ काम करने के लिए कौन-सा समय शुभ है और राहुकाल कब है.
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Aaj Ka Panchang 4 April 2026: वैशाख महीना शुरू हो चुका है और 4 अप्रैल को इसकी कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि दोनों हैं. वहीं वैशाख महीने का बड़ा धार्मिक महत्व है और इस महीने में श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है. साथ ही शनिवार का दिन है. इस दिन शनि देव की पूजा करें, तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. यहां पढ़ें 4 अप्रैल 2026, शनिवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 4 अप्रैल को सुबह 10:09 बजे तक द्वितीया तिथि रहेगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी.
आज का वार - शनिवार
आज के ग्रह गोचर - आज पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. इसके साथ ही शुक्र और शनि एक-दूसरे 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे.
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आज का नक्षत्र - 4 अप्रैल की रात 09:35 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 09:35 तक सिद्धि योग रहेगा. वहीं 4 अप्रैल की दोपहर 02:16 बजे तक हर्षण योग रहेगा, इसके बाद वज्र योग बनेगा.
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सूर्योदय - सुबह 06:20
सूर्यास्त - शाम 06:39
चन्द्रोदय - शाम 08:51 बजे
चन्द्रास्त - 5 अप्रैल की सुबह 07:54 बजे
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से सुबह 05:31 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 01:43 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:54 बजे तक
राहु - सुबह 09:25 बजे से सुबह 10:57 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:02 बजे से दोपहर 03:34 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:20 बजे से सुबह 07:52 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:58 बजे से सुबह 08:48 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 03:46 बजे से सुबह 05:32 बजे तक
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)