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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 5 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज विकट संकष्टी व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 5 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज विकट संकष्टी व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Panchang 5 April 2026: आज रविवार का दिन है और आज का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी को समर्पित हैं. 5 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग कौन से होंगे, आज नक्षत्र क्या है, राहुकाल कब तक होगा? आइए सबकुछ विस्तार से आज का पंचांग में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:30 AM IST
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Hindi Panchang 5 April 2026
Hindi Panchang 5 April 2026

Aaj Ka Panchang 5 April 2026: आज यानी 5 अप्रैल 2026, रविवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज योग और शुभ मुहूर्त कौन-कौन से होंगे, नक्षत्र कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां आज का पंचांग की कड़ी में मिलती है. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज रविवार है और रविवार के दिन की शुरुआत सूर्य से होती है. सूर्य पिता और सम्मान के कारक हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. आज सूर्यदेव की पूजा करने से व उन्हें सूर्योदय के समय अर्घ्य देने से सम्मान बढ़ता है और भाग्य खुलता है. कुंडली से सूर्य का बुरा प्रभाव दूर होता है. 5 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए जानें.

5 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (5 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
5 अप्रैल 2026 को तिथि- चैत्र तृतीया तिथि दोपहर 12:00 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि.
5 अप्रैल 2026 को वार- रविवार.
5 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र आधी रात 12:07 बजे तक. इसके बाद अनुराधा.
5 अप्रैल 2026 को योग- वज्र योग दोपहर 02:43 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.
5 अप्रैल 2026 को करण- विष्टि दोपहर 12:00 बजे तक, इसके बाद बव आधी रात 01:03 बजे तक, इसके बाद बालव.

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5 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
5 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:19 बजे. 
5 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:39 बजे.
5 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय रात 09:46 बजे.
6 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त सुबह 08:35 बजे.
5 अप्रैल 2026 को भी मीन राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का संचरण.
5 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का शाम 05:27 बजे तुला राशि में संचरण और फिर वृश्चिक राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

5 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
5 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:04 बजे से लेकर दोपहर 12:54 बजे तक.
5 अप्रैल 2026 को अमृत काल- दोपहर 02:23 बजे से लेकर दोपहर 04:09 बजे तक.
5 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:42 से लेकर सुबह 05:30 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
5 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
5 अप्रैल 2026 को राहुकाल- शाम 05:07 बजे से लेकर शाम 06:39 बजे तक.
5 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:29 बजे से लेकर दोपहर 02:02  बजे तक.
5 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:07 बजे तक. 
5 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 05:01 बजे से शाम 05:50 बजे तक.
5 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:09 बजे से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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