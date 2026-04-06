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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 6 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 6 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब से कब तक

Panchang Today in Hindi: आज सोमवार का दिन है और आज का दिन चंद्रदेव और महादेव जी को समर्पित हैं. 6 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ-अशुभ योग और मुहूर्त कौन से होंगे, नक्षत्र क्या कौन से हैं, राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है? आइए यह सबकुछ विस्तार से आज का पंचांग की इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:22 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Panchang Today in Hindi: आज यानी 6 अप्रैल 2026, दिन सोमवार शुभ होगा या अशुभ, आज योग और शुभ मुहूर्त क्या रहना वाल है और नक्षत्र कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की कड़ी में पा सकते हैं. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग विस्तार से.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार है और इस के दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है. चंद्रमा माता और मन के कारक हैं. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव जी की पूजा करने का विधान है. आज चंद्रदेव को शाम में चंद्रोदय के समय अर्घ्य देने से मन शांत रहता है और धन की बर्बादी नहीं होती है. कुंडली से चंद्रमा का बुरा प्रभाव दूर होता है. 6 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए विस्तार से जानें.

6 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (6 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
6 अप्रैल 2026 को तिथि- चैत्र चंद्रमा तिथि दोपहर 02:10 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि.
6 अप्रैल 2026 को वार- सोमवार.
6 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- अनुराधा नक्षत्र तड़के 02:56 बजे तक. इसके बाद ज्येष्ठा.
6 अप्रैल 2026 को योग- सिद्धि योग दोपहर 03:25 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.
6 अप्रैल 2026 को करण- बालव दोपहर 02:11 बजे तक, इसके बाद कौलव प्रातः 03:22 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

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6 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
6 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:18 बजे. 
6 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:40 बजे.
6 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय रात 10:41 बजे.
7 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त सुबह 09:21 बजे.
6 अप्रैल 2026 को भी मीन राशि में सूर्य का संचरण.
6 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का आज पूरा दिन-रात वृश्चिक राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

6 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त
6 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:04 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक.
6 अप्रैल 2026 को अमृत काल- दोपहर 03:18 बजे से लेकर दोपहर 05:06 बजे तक.
6 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:41 से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
6 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त
6 अप्रैल 2026 को राहुकाल- सुबह 07:51 बजे से लेकर सुबह 09:23 बजे तक.
6 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:56 बजे से लेकर दोपहर 12:29 बजे तक.
6 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 2:02 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक. 
6 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:53 बजे से दोपहर 01:43 बजे तक. दोपहर 03:22 बजे से लेकर शाम 04:11 बजे तक.
6 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:35 बजे से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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