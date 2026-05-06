Aaj Ka Panchang: ये है 6 मई का दैनिक पंचांग, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और साध्य योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang 6 May 2026: आज यानी 6 मई 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन शुभ-अशुभ मुहूर्त कौन-कौन से होंगे, योग नक्षत्र कौन-कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम'आज का पंचांग' के सेग्मेंट में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है आइए जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार दिन है जिसकी शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि का कारक है. बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने का विधान है. इससे बुद्धि प्राप्त होती है. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. 6 मई 2026 का दैनिक पंचांग क्या बताता है, इस कड़ी में आइए विस्तार से जानें.



6 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सुबह 07:51 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि.

6 मई 2026 को वार- बुधवार.

6 मई 2026 को नक्षत्र- मूल नक्षत्र तड़के प्रातः 03:53 बजे तक. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा.

6 मई 2026 को योग- सिद्ध योग बीच रात 01:11 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.

6 मई 2026 को करण- तैतिल सुबह 07:51 बजे तक, इसके बाद कौलव रात 09:04 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

6 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:54 बजे.

6 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:52 बजे.

6 मई 2026 को चंद्रोदय रात 11:09 बजे.

4 मई 2026 को चंद्रस्त सुबह 9:51 बजे.

6 मई 2026 को भी मेष राशि में सूर्यदेव का संचरण.

6 मई 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात धनु राशि में संचार.

(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

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6 मई 2026 को शुभ मुहूर्त

6 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - Nil

6 मई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:46 बजे से लेकर सुबह 10:34 बजे तक.

6 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:17 से लेकर सुबह 05:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त

6 मई 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:23 बजे से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

6 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:31 बजे से लेकर सुबह 09:08 बजे तक.

6 मई 2026 को कुलिक- सुबह 10:46 जे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक.

6 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.

6 मई 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:53 बजे तक. प्रातः 02:38 बजे से लेकर सुबह 04:25 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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