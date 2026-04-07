मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से सिद्ध होंगे सारे काम, यहां देखें 7 अप्रैल 2026 का पचांग

7 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 7 April 2026): हिंदू धर्म में हर तिथि और वार का अपना अलग महत्‍व होता है. आज 7 अप्रैल 2026 को वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की पंचमी तिथि है. वहीं मंगलवार का दिन है, जो बजरंगबली को समर्पित है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है. यह दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाने, मंगल ग्रह दोष निवारण के लिए बहुत अच्‍छा होता है. साथ ही आज शुभ काम करने के लिए सही समय क्‍या है, अशुभ काल कब से कब तक रहेगा, राहुकाल कब है. जानिए 7 अप्रैल का पूरा पंचांग.



आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026



आज की तिथि - आज विक्रम संवत 2083 के वैशाख मास के कृष्‍ण पक्ष की पंचमी तिथि है. 7 अप्रैल की दोपहर 04:34 बजे तक पंचमी रहेगी इसके बाद षष्‍ठी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - मंगलवार.

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आज के ग्रह गोचर - आज पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे.

आज का नक्षत्र - 7 अप्रैल 2026 के तड़के सुबह 02:56 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - 7 अप्रैल 2026 की दोपहर 04:16 बजे तक व्यातीपात योग रहेगा, इसके बाद वरीयान योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:17 बजे

सूर्यास्त - दोपहर 06:40 बजे

चन्द्रोदय - 7 अप्रैल की दोपहर 11:35 बजे

चन्द्रास्त - 8 अप्रैल की सुबह 10:10 बजे

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:40 बजे से सुबह 05:28 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक

अमृत काल - रात 08:00 बजे से रात 09:48 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहु काल - दोपहर 03:34 बजे से 05:07 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 09:23 बजे से सुबह 10:56 बजे तक

कुलिक - दोपहर 12:29 बजे से 02:01 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 08:46 बजे से सुबह 09:35 बजे तक, रात 11:19 बजे से 12:05 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 09:13 बजे से सुबह 11:01 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)