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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 7 मई का दैनिक पंचांग, आज विष्णु के दिन पर शुभ योग, जानें राहुकाल कब

Aaj Ka Panchang: ये है 7 मई का दैनिक पंचांग, आज विष्णु के दिन पर शुभ योग, जानें राहुकाल कब

Panchang 7 May 2026: आज गुरुवार का दिन विष्णु जी का है. 7 मई 2026 को शुभ-अशुभ योग और नक्षत्र कौन से होंगे. आज का पंचांग की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 07, 2026, 05:30 AM IST
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Vishnu Ji (AI Photo)
Vishnu Ji (AI Photo)

Aaj Ka Panchang 7 May 2026: आज यानी 7 मई 2026, दिन गुरुवार शुभ होगा या अशुभ, इस दिन शुभ-अशुभ मुहूर्त, योग नक्षत्र कौन-कौन से होंगे? ये सभी जानकारियां हम'आज का पंचांग' की कड़ी में जानते हैं. आज का दैनिक पंचांग आज के दिन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, आइए जानें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज गुरुवार दिन है जिसकी शुरुआत गुरु ग्रह से होती है जो ज्ञान का कारक है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की उपासना करने का विधान है. इससे जीवन में भाग्य का साथ और सुख की प्राप्ति होती है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. 7 मई 2026 का दैनिक पंचांग क्या बताता है आइए जानें.

7 मई 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (7 May 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
7 मई 2026 को तिथि- ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सुबह 10:14 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि.
7 मई 2026 को वार- गुरुवार.
7 मई 2026 को नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:45 बजे तक. इसके बाद उत्तराषाढ़ा.
7 मई 2026 को योग- साध्य योग बीच रात 01:59 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.
7 मई 2026 को करण- तैतिल सुबह 10:14 बजे तक, इसके बाद गर रात 11:20 बजे तक, इसके बाद वणिज.

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7 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
7 मई 2026 को सूर्योदय सुबह को 05:53 बजे. 
7 मई 2026 को सूर्यास्त शाम 06:53 बजे.
7 मई 2026 को चंद्रोदय रात 11:54 बजे.
4 मई 2026 को चंद्रस्त सुबह 10:46 बजे.
7 मई 2026 को भी मेष राशि में सूर्यदेव का संचरण.
7 मई 2026 को चंद्रमा का बीच रात 01:26 बजे तक धनु राशि में संचार, इसके बाद मकर राशि में गोचर.
(शहर के अनुसार से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट-सेकेंड का अंतर हो सकता है)

7 मई 2026 को शुभ मुहूर्त
7 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.
7 मई 2026 को अमृत काल - सुबह 01:22 बजे से लेकर दोपहर 03:10 बजे तक.
7 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:16 से लेकर सुबह 05:04 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
7 मई 2026 को अशुभ मुहूर्त
7 मई 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:00 बजे से लेकर दोपहर 03:38 बजे तक.
7 मई 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:31 बजे से लेकर सुबह 07:31 बजे तक.
7 मई 2026 को कुलिक- सुबह 10:47 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक. 
7 मई 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:13 बजे से सुबह 11:05 बजे तक. शाम 03:25 बजे से लेकर शाम 04:17 बजे तक.
7 मई 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 03:36 बजे से लेकर सुबह 05:22 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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