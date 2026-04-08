Aaj Ka Panchang: ये है 8 अप्रैल का दैनिक पंचांग, आज मूल नक्षत्र, जानें यम गण्ड और राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज यानी 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार शुभ होगा या अशुभ, आज योग कौन से होंगे, शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नक्षत्र कौन से होंगे. ये सभी जानकारियां हम पंचांग की इस कड़ी में जान पाते हैं. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार है और इस दिन के स्वामी गणेश जी है और दिन की शुरुआत चंद्रमा से होती है जो माता और मन के कारक हैं. बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित हैं. ऐसे में इस दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके काम में विघ्न नहीं आता है. बुद्धि व्यापार में वृद्धि होती है. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. 8 अप्रैल 2026 का दैनिक पंचांग आइए विस्तार से जानें.

8 अप्रैल 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 April 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 अप्रैल 2026 को तिथि- चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि शाम 07:01 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि.

8 अप्रैल 2026 को वार- बुधवार.

8 अप्रैल 2026 को नक्षत्र- नक्षत्र मूल.

8 अप्रैल 2026 को योग- वरीयान योग शाम 05:10 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.

8 अप्रैल 2026 को करण- वणिज शाम 07:02 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

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8 अप्रैल 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 अप्रैल 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:16 बजे.

8 अप्रैल 2026 को सूर्यास्त शाम 06:41 बजे.

9 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय बीच रात 12:27 बजे.

9 अप्रैल 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:04 बजे.

8 अप्रैल 2026 को भी गुरु की मीन राशि में सूर्य का संचरण.

8 अप्रैल 2026 को चंद्रमा का आज धनु राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

8 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त

8 अप्रैल 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

8 अप्रैल 2026 को अमृत काल- बीच रात 01:42 बजे से लेकर प्रातः 03:30 बजे तक.

8 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:39 से लेकर सुबह 05:27 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 अप्रैल 2026 को अशुभ मुहूर्त

8 अप्रैल 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:28 बजे से लेकर दोपहर 02:01 बजे तक.

8 अप्रैल 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:49 बजे से लेकर सुबह 09:22 बजे तक.

8 अप्रैल 2026 को कुलिक- दोपहर 10:55 बजे से लेकर दोपहर 12:28 बजे तक.

8 अप्रैल 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:03 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक.

8 अप्रैल 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:51 बजे से लेकर दोपहर 04:39 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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