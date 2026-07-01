Dainik Panchang 1 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तिथि है और अब से ठीक 15 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी. 1 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ महीने के दूसरे दिन पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. इन नक्षत्र के नाम पर ही महीने का नाम है. साथ ही इन्द्र योग और वैधृति योग रहेंगे. वहीं दोपहर में राहुकाल रहेगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पंचांग 1 जुलाई 2026, बुधवार.
आज की तिथि - सुबह 07:18 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. इसके बाद आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार आज दोपहर 01:31 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह अगले ढाई दिन तक रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 06:51 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - आज दोपहर 04:04 बजे तक इन्द्र योग रहेगा और इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:48 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - शाम 08:32 बजे
चन्द्रास्त - 2 जुलाई की सुबह 07:31 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:12 बजे से 05:00 बजे तक
अमृत काल - रात 02:20 बजे से सुबह 04:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (दोपहर में राहुकाल रहने से अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. )
राहुकाल - दोपहर 12:30 बजे से 02:11 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:29 बजे से 09:09 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:57 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 03:43 बजे से शाम 05:29 बजे तक
कौलव - सुबह 07:38 बजे तक
तैतिल - सुबह 07:38 बजे से रात 08:40 बजे तक
गर - रात 08:40 बजे से अगले दिन 2 जुलाई की सुबह 09:38 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)