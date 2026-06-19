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Aaj ka Panchang 19 June 2026: आज स्‍कंद षष्‍ठी पर बना हर्षण योग और वज्र योग, चंद्र आएंगे सूर्य के घर, पढ़ें आज का पंचांग

19 June ka Panchang: आज स्‍कंद षष्‍ठी तिथि है. इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. जिन्‍हें मुरुगन भी कहा जाता है. आज हर्षण योग और अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा. देखें 19 जून 2026 का पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 19, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:00 AM IST
Aaj ka Panchang 19 June 2026: आज स्‍कंद षष्‍ठी पर बना हर्षण योग और वज्र योग, चंद्र आएंगे सूर्य के घर, पढ़ें आज का पंचांग
Image Credit: आज का पंचांग 19 जून 2026.

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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