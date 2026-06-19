Dainik Panchang: आज 19 जून 2026, शुक्रवार को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि है. इस दिन स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है. यह व्रत संतान सुख पाने और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है. साथ ही आज चंद्रमा गोचर करके सिंह राशि में आ रहे हैं. इसके अलावा हर्षण योग और अश्लेषा नक्षत्र रहेगा. वहीं आज शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें. केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं. जानें आज के शुभ-अशुभ काल, योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 05:00 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा गोचर करके सिंह राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 10:06 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 02:5 बजे तक हर्षण योग रहेगा और उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:10 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 09:59 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 11:08 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 08:35 बजे से 10:05 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:55 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:49 बजे से शाम 05:30 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:26 बजे से 09:06 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:26 बजे से 09:20 बजे तक, दोपहर 12:55 बजे से 01:48 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 09:45 बजे से देर रात 11:18 बजे तक
बव - सुबह 05:54 बजे
बालव - सुबह 05:54 बजे से शाम 05:00 बजे तक
कौलव - शाम 05:00 बजे से अगले दिन 20 जून की सुबह 04:17 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)