21 June ka Panchang: हिंदू धर्म में सूर्य देव को जागृत देवता माना गया है क्योंकि वे रोज दर्शन देते हैं, जीने की ऊर्जा देते हैं. ज्योतिष में सूर्य देव को यश, सफलता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का कारक माना गया है.
हर महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी मनाई जाती है. इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर विशेष पूजा-अर्चना करना बहुत लाभ देता है. साथ ही इस महीने भानू सप्तमी रविवार को पड़ रही है. हिंदू धर्म में रविवार का दिन भी सूर्य देव को समर्पित है. साथ ही आज त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं. देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 03:20 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे. साथ ही मंगल राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:31 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा.
आज के योग - सुबह 11:21 बजे तक सिद्धि योग रहेगा. सुबह 09:31 बजे से दोपहर 03:20 बजे तक त्रिपुष्कर योग रहेगा. साथ ही सुबह 09:31 बजे से अगले दिन 22 जून की सुबह 05:24 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 11:55 बजे
चन्द्रास्त - 21 व 22 जून की रात 12:15 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अमृत काल - रात 02:54 बजे से तड़के सुबह 04:33 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 PM बजे से 12:55 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:30 बजे से 07:11 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:28 बजे से 02:09 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:49 बजे से शाम 05:30 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:23 बजे से 06:17 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 04:58 बजे से 06:37 बजे तक
वणिज - सुबह 03:28 बजे से दोपहर 03:21 बजे तक
विष्टि - दोपहर 03:21 बजे से 22 जून की अलसुबह 03:25 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)