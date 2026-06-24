Daily Panchang 24 June 2026: आज 24 जून 2026 को बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि है. बुधवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है. वहीं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शाम से अगले दिन रखे जाने वाले निर्जला एकादशी व्रत की तैयारियां और नियम प्रारंभ हो जाएंगे. व्रती आज नहाय-खाय करेंगे.
यानी कि सात्विक भोजन करेंगे और उसके बाद अन्न-जल का त्याग करेंगे. फिर 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे और 26 जून द्वादशी को व्रत का पारण करेंगे. निर्जला एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि को क्या-क्या करना चाहिए जानने के लिए यहां क्लिक करें. द्रिक पंचांग और प्रोकेरला पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानिए 24 जून को कौनसे शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं.
आज की तिथि - शाम 06:12 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा का तुला राशि में गोचर.
आज का नक्षत्र - दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा
आज के योग - सुबह 10:22 बजे तक परिघ योग रहेगा और उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 7:11 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 02:35 बजे
चन्द्रास्त - 24 व 25 जून की रात 01:54 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अमृत काल - सुबह 07:32 बजे से 09:17 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
राहुकाल - दोपहर 12:29 बजे से 02:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:27 बजे से 09:08 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:56 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:10 बजे से देर रात 09:56 बजे तक
करण
गर - सुबह 05:22 बजे से शाम 06:12 बजे तक
वणिज - शाम 06:12 बजे से 25 जून की सुबह 07:08 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)