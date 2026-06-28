Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Aaj Ka Panchang: रविवार को रवि योग का बेहद शुभ संयोग, सफलता-यश पाने सूर्य देव को करें प्रसन्‍न, देखें 28 जून का पंचांग

Aaj Ka Panchang: रविवार को रवि योग का बेहद शुभ संयोग, सफलता-यश पाने सूर्य देव को करें प्रसन्‍न, देखें 28 जून का पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 june 2026: आज 28 जून 2026, रविवार को ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल चतुर्दशी तिथि है. रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करना सफलता, यश और आत्‍मविश्‍वास देता है. इस बार तो रविवार को रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. पढ़ें 28 जून का पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 28, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:00 AM IST
Aaj Ka Panchang: रविवार को रवि योग का बेहद शुभ संयोग, सफलता-यश पाने सूर्य देव को करें प्रसन्‍न, देखें 28 जून का पंचांग
Image Credit: आज का पंचांग 28 जून 2026. Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुनिया की वो 5 जगहें कौन-सी हैं, जहां के लोग बिना जिम जाए जीते 100 साल की जिंदगी?
Health tips in Hindi2 hrs ago
2
DNA2 hrs ago
3
DNA3 hrs ago
4
DNA3 hrs ago
5
cricket7:45 PM IST