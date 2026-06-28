दैनिक पंचांग 28 जून 2026: ज्येष्ठ महीना अब खत्म होने को है. आज 28 जून 2026, रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि है. साथ ही रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहा था. आज सूर्य देव को अर्ध्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है.
ध्यान रहे की सूर्य को तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं. जल में लाल फूल, रोली और अक्षत मिला लें. फिर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं. साथ ही आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. देखें आज के शुभ-अशुभ योग, ग्रह गोचर, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - पूरे दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी.
आज का वार - रविवार.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. साहस पराक्रम के ग्रह मंगल और सुख-सौभाग्य, ज्ञान के दाता गुरु ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - 27 व 28 जून की रात 01:29 बजे तक शुभ योग रहेगा और उसके बाद शुक्ल योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त - शाम 7:12 बजे
चन्द्रोदय - शाम 06:11 बजे
चन्द्रास्त - 29 जून की सुबह 04:47 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:11 बजे से 04:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 03:15 बजे से शाम 05:02 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:56 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:31 बजे से 07:12 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:30 बजे से 02:10 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:31 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:24 बजे से 06:18 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:28 बजे से 06:16 बजे तक
गर - 27 व 28 जून की रात 12:43 बजे से दोपहर 01:55 बजे तक
वणिज - दोपहर 01:55 बजे से 29 जून की तड़के सुबह 03:06 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)