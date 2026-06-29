/Aaj ka Panchang: वट पूर्णिमा व्रत आज, जानें आज के शुभ-अशुभ काल, योग, नक्षत्र समेत 29 जून का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 29 june 2026: 60 दिनों से चल रहे ज्येष्ठ महीने का आज पूर्णिमा तिथि के साथ समापन होगा. 29 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा. सुहागिनें अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखेंगी और वट वृक्ष की पूजा करेंगी.
इसके अलावा आज ओडिशा के पुरी में स्नान पूर्णिमा मनाई जाएगी. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का विशेष स्नान होगा. आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करें और गरीबों को दान दें. द्रिक और प्रोकेरला पंचांग की गणनाओं के आधार पर यहां पढ़ें पूजा-पाठ, शुभ कार्यों के शुभ-अशुभ काल, नक्षत्र, योग आदि पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 29 जून की तड़के सुबह 03:06 बजे ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 30 जून की सुबह 05:26 बजे समाप्त होगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के व्रत त्योहार - वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर होगा. साथ ही रात 11:05 बजे बुध वक्री हो जाएंगे. बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, व्यापार का कारक ग्रह माना गया है.
आज का नक्षत्र - 28 व 29 जून की रात 01:08 बजे से मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा.
आज के योग - दोपहर 02:25 बजे तक शुक्ल योग रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 5:48 AM
सूर्यास्त - 7:12 PM
चन्द्रोदय - Jun 29 7:02 PM
चन्द्रास्त - Jun 30 5:41 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:12 बजे से 05:00 बजे तक
अमृत काल - रात 08:57 बजे से 10:45 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:57 बजे तक
राहुकाल - सुबह 07:28 बजे से 09:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:10 बजे से 03:51 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:57 बजे से 01:50 बजे तक, दोपहर 03:37 बजे से शाम 04:31 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:06 बजे से 11:54 बजे तक, रात 02:14 बजे से सुबह 04:02 बजे तक
विष्टि - सुबह 03:06 बजे से शाम 04:17 बजे तक
बव - शाम 04:17 बजे से 30 जून की सुबह 05:26 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)