नीम का पेड़ फाड़कर प्रकट हुई थी मूर्ति... अब कैंसर जैसे रोगों का करती है इलाज! जानें MP के 'डॉक्टर हनुमान जी' का रहस्य

Doctor Hanuman Temple: दंदरौआ हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा मंदिर है. इस मंदिर को लोग डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी बीमारियों से राहत पाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. लोगों का मानना है कि यहां भगवान हनुमान अपने भक्तों के दुख और रोग दूर करते हैं. खासकर मंगलवार और शनिवार को यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है. मंदिर का माहौल बेहद भक्तिमय और शांत दिखाई देता है.

इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध मान्यता लोगों के बीच आज भी सुनाई जाती है. कहा जाता है कि एक साधु शिवकुमार दास गंभीर बीमारी से परेशान थे. उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी. तभी एक दिन भगवान हनुमान डॉक्टर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए. बताया जाता है कि उन्होंने गले में आला पहन रखा था. इसके बाद साधु की हालत धीरे-धीरे ठीक हो गई. तभी से लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि यहां भगवान हनुमान डॉक्टर बनकर अपने भक्तों की मदद करते हैं.

पेड़ के अंदर से निकली थी मुर्ती

स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना माना जाता है. कहा जाता है कि यहां पहले एक बड़ा नीम का पेड़ था. जब उस पेड़ को काटा गया तो उसके अंदर से हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति निकली. खास बात यह है कि यहां भगवान हनुमान की मूर्ति नृत्य मुद्रा में दिखाई देती है. माना जाता है कि देश में ऐसी मूर्ति बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है. तभी से यहां पूजा-अर्चना शुरू हुई और धीरे-धीरे यह जगह बड़ी आस्था का केंद्र बन गई.

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बीमारियों में राहत देने वाला भभूत...

मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां मिलने वाली भभूत कई बीमारियों में राहत देती है. कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की पांच परिक्रमा करने से फोड़ा, अल्सर और गंभीर बीमारियों में भी फायदा मिलता है. हालांकि लोग इसे अपनी आस्था और विश्वास से जोड़कर देखते हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मन्नत मांगने और पूजा करने पहुंचते हैं. मेले के दौरान यहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है.

कैसे जाएं?

अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के भिंड जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. ग्वालियर यहां का सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने और दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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