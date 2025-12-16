Jagannath Temple Viral Video : पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसी चीज नजर आई है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है. यह घटना सदियों पहले की गई भविष्यवाणी का सच होना है, जो विनाश का इशारा देती है.
Jagannath Temple Mysteries: सोशल मीडिया पर जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. इस वीडिया में दिख रहा है कि कैसे एक पक्षियों का झुंड जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर मंडरा रहा है. वैसे तो देखने में यह वीडियो सामान्य लग रहा है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है. जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर पक्षी का उड़ना बड़े अपशगुन का इशारा है. इसका उल्लेख भविष्यमालिका समेत कई ग्रंथों में किया गया है.
मंदिर के शिखर पर नहीं उड़ते पक्षी
दरअसल, जगन्नाथ पुरी के मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है. इसे चमत्कार माना जाता है, वहीं यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है. इसलिए मंदिर के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की भी इजाजत नहीं है.
उल्टी बहती है हवा
यहां तक कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हवा भी उल्टी दिशा में बहती है. इसलिए इसका झंडा हमेशा हवा के रुख से उल्टी दिशा में लहराता है. यह भी एक चमत्कार है.
सच हो रही भविष्यवाणी?
पौराणिक ग्रंथ 'भविष्य मालिका' की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलियुग का अंत निकट आएगा तब जगन्नाथ मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और शिखर से पत्थर गिरेंगे. तूफान के कारण नीलचक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा. साथ ही अरुण स्तंभ पर आकर गिद्ध बैठ जाएगा. चूंकि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है इसलिए इसे बड़ा अपशकुन माना जा रहा है और किसी अशुभ घटना की चेतावनी माना जा रहा है. वहीं कुछ लोग इसे सामान्य घटना कह रहे हैं.
What Is This #JaiJagannatha #JagannathTemple #Jagannath #Puri #Odisha pic.twitter.com/zPqixB4KeB
— ECHOES OF SANATAN (@jai_maa_durge) December 10, 2025
बता दें कि इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में एक घटना काफी वायरल हुई थी कि एक 'गरुड़' जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सजे ध्वज को लेकर उड़ गया है, उसे पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा करने लगा था. उस दृश्य को देखकर भी स्थानीय लोगों में खलबली मच गई थी. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो ध्वज जगन्नाथ मंदिर का नहीं बल्कि किसी और मंदिर का था. वहीं इसी साल मंदिर के ऊपर सफेद उल्लू बैठा देखा गया था. मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू का मंदिर के ऊपर बैठना बेहद शुभ संकेत माना गया.
