105 साल पुराना हनुमान मंदिर... जहां मन्नत पूरी होने पर भक्त चढ़ाते हैं 'चांदी की आंखें'

बिहार के दरभंगा में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है, जिसकी महिमा की चर्चा हर तरफ होती है. करीब 105 साल पुराना ये मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है. सन् 1920 में बने इस मंदिर की सबसे अनोखी बात ये है कि शुरुआत में यहां सिर्फ बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति रखी गई थी.
बाद में जब लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं, तो यहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां भी स्थापित कर दी गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी यहां सच्चे दिल से आता है, हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं.
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 100 साल पहले यह इलाका बिल्कुल वीरान और घने जंगलों से घिरा हुआ था. उस समय यहां एक स्कूल की इमारत बनाने का काम शुरू हुआ.
ठेकेदार ने काम सही से निपट जाए, इसलिए एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति वहां स्थापित कर दी. उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीच बना यह छोटा सा थान एक दिन इतना बड़ा और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन जाएगा. धीरे-धीरे आसपास के गांवों और जिलों तक इस मंदिर की चर्चा फैलने लगी.
जैसे-जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, वैसे-वैसे मंदिर का रूप भी बदलता गया. मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने मिलकर यहां राम दरबार बनवाया, जहां हनुमान जी के बगल में माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां लगाई गईं.
कुछ समय बाद यहीं पर भगवान शिव का भी एक सुंदर मंदिर बनवा दिया गया. आज इस पूरे मंदिर परिसर में साफ-सफाई और शांति का खास माहौल रहता है. यहां आते ही लोगों का मन शांत हो जाता है.
इस मंदिर की सबसे अलग और अनोखी बात यहां का चढ़ावा है. जब किसी भक्त की कोई बड़ी मनोकामना पूरी होती है, तो वह अपनी खुशी से मंदिर में योगदान देता है. कोई मार्बल-टाइल्स लगवा देता है, तो कोई निर्माण में मदद करता है. लेकिन सबसे खास परंपरा है हनुमान जी को 'चांदी की आंखें' चढ़ाने की. मन्नत पूरी होने पर भक्त भगवान को चांदी की आंखें भेंट करते हैं. यह अनोखी परंपरा दशकों से बिना रुके चली आ रही है.
मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि हनुमान जी के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता. अगर कोई बिना किसी छल के बजरंगबली के सामने सिर झुकाता है, तो उसकी परेशानी जरूर दूर होती है.
शुरुआत में यह मंदिर सिर्फ 3 फीट की छोटी सी जगह में बना था, जो आज एक विशाल धाम बन चुका है. लोग अपनी बीमारियों, घर के झगड़ों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दूर-दूर से खिंचे चले आते हैं.
आज यह मंदिर सिर्फ दरभंगा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों के लिए आस्था का ठिकाना है. हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को तो यहां पैर रखने की जगह नहीं होती. लोग तड़के से ही लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.
मंदिर में गूंजते भजन-कीर्तन पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं. अगर आप कभी दरभंगा जाएं, तो इस ऐतिहासिक और सिद्ध मंदिर के दर्शन जरूर करें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और धार्मिक मान्यताएं स्थानीय पुजारियों, श्रद्धालुओं और जनश्रुतियों पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है. किसी भी धार्मिक मान्यता या परंपरा की सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती है. पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल आस्था और जानकारी के रूप में लें.