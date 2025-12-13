Darsh Amavasya 2025: दर्श अमावस्या पर पितृ देव प्रसन्न होकर देंगे सुख-समृद्धि का वरदान, कर लें ये आसान काम

Darsh Amavasya 2025: पौराणिक मान्यता है कि दर्श अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिजनों का आशीर्वाद देते हैं। दृक पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजकर 43 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल मार्गशीर्ष दर्श अमावस्या 20 दिसंबर को ही मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा. कहते हैं कि दर्श अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य करने से पितरों को असीम कृपा प्राप्त होती है. साथ ही अगर कुंडली में किसी प्रकार का पितृ दोष है, तो वह भी धीरे-धीरे शांत हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष दर्श अमावस्याय पर किन आसान कार्यों को करने से पितृ देव प्रसन्न होकर वरदान देंगे.

दर्श अमावस्या का पौराणिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दर्श अमावस्या का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इस दिन भगवान चंद्र देव की उपासना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन के संघर्षों में कमी आती है. इसके अलावा दर्श अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि भी मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितृ पूजन और तर्पण का शुभ फल प्राप्त होता है. परंपरा के अनुसार, दर्श अमावस्या के अवसर पर सुबह स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. साथ ही पितरों की शांति के लिए दीपक जलाने की परंपरा भी शास्त्रों में बताई गई है।

दर्श अमावस्या पर क्यों रखते हैं व्रत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होता है, उन्हें दर्श अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए. कहा जाता है कि इस दिन समर्पण के साथ चंद्र देव की पूजा करने से मानसिक अशांति दूर होती है और भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन आता है. मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

दर्श अमावस्या पर ना करें ये काम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं. इसलिए इस दिन गलत और अशुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए. इस दिन शराब, मांस और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है. साथ ही किसी का अपमान करने, झगड़ा करने या किसी का मन दुखाने जैसे कर्मों से भी बचना चाहिए.

सफेद वस्त्रों का दान

दर्श अमावस्या पर चंद्र देव की पूजा के साथ-साथ पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस दिन पीपल या बरगद के वृक्ष को कच्चा दूध और जल अर्पित करना भी लाभकारी बताया गया है. इसके अलावा इस दिन घर में कपूर जलाने और जलते हुए कंडे या उपले पर गुड़ व घी की आहुति देने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

