Darsh Amavasya 2026: कुंडली में है कालसर्प दोष? दर्श अमावस्या पर कर लें ये आसान उपाय, जल्द मिलेगा छुटकारा

Darsh Amavasya 2026 Upay: कहते हैं कि जब कुंडली में राहु-केतु की स्थिति विपरीत होती है, जो जातक को कालसर्प दोष के कष्टों का सामना करना पड़ता है. शास्त्रों में कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि बेहद शुभ मानी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार दर्श अमावस्या पर कौन से 5 आसान उपाय करने से कालसर्प दोष से छुटकारा मिल सकता है. 

 

|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:16 PM IST
Kaal Sarp Dosh Upay: हिंदू धर्म में कालसर्प दोष को बेहद खतरनाक माना गया है. कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उसे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसा देखा जाता है कि कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति लाख कोशिशों के बावजूद भी मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते. इसके अलावा ऐसे लोगों को जॉब-बिजनेस में कुछ खास तरक्की नहीं मिल पाती. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के जानकार कालसर्प दोष से पीड़ित जातकों को अमावस्या के दिन विशेष उपाय करने की सलाह देते हैं. दर्श अमावस्या भी एक ऐसा ही अवसर है, जब कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए किए गए उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. पंचांग के अनुसार, इस साल 18 मार्च को दर्श अमावस्या का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. कहा जाता है कि अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो कालसर्प दोष से छुटकारा मिल सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार दर्श अमावस्या पर कौन से उपाय करने पर कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है.

मार्च में कब है दर्श अमावस्या?

हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, एक महीने में दो पक्ष पड़ते हैं- शुक्ल और कृष्ण. शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है, जबकि, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है. शास्त्रों के मुताबिक, अमावस्या तिथि पितरों की कृपा पाने और कुंडली के कालसर्प दोष को दूर करने के लिए खास होती है. इस दिन पितरों के निमित्त किए काम बेहद फलदायी होते हैं. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र महीने की अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 मार्च को सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल दर्श अमावस्या 18 मार्च को ही मनाई जाएगी. 

कालसर्प दोष के 5 आसान उपाय

चांदी के नाग-नागिन का पूजन और विसर्जन- अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद चांदी के बने छोटे से नाग-नागिन के जोड़े की विधिवत पूजा करें. इसके बाद उन्हें दूध और जल से अभिषेक कराएं और सफेद फूल अर्पित करें. पूजन के बाद इन्हें किसी बहती नदी या पवित्र जल में प्रवाहित कर दें. यह उपाय राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में रामबाण माना जाता है.

शिव मंदिर में करें रुद्राभिषेक- भगवान शिव कालसर्प दोष के स्वामी और सर्पों के रक्षक माने जाते हैं. इसलिए अमावस्या पर किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर दूध, दही, शहद और गंगाजल से महादेव का अभिषेक करें. अभिषेक के दौरान "ॐ नमः शिवाय" या "महामृत्युंजय मंत्र" का जाप करें. ऐसा करने से कुंडली से कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है.

करें पीपल की सेवा और दीपदान- पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास माना गया है. ऐसे में अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें और पितरों का ध्यान करते हुए कालसर्प दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें. इससे पितृ देव प्रसन्न होते हैं और कुंडली का कालसर्प दोष दूर होता है.

पक्षियों और पशुओं को दाना-पानी दें- राहु-केतु की शांति के लिए जीव की सेवा बहुत फलदायी होती है. अमावस्या पर सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज) पक्षियों को खिलाएं. इसके अलावा, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से भी कालसर्प दोष के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

सूखा नारियल और कोयले का उपाय- अगर जीवन में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हों, तो अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल या कुछ मात्रा में कच्चा कोयला लेकर उसे अपने सिर से सात बार (एंटी-क्लॉकवाइज) वार लें. इसके बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें. यह उपाय व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा और कालसर्प की बाधा को दूर करने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

