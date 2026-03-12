Advertisement
Hindi Newsधर्मदशा माता का व्रत करने से दूर होती है गरीबी, सौभाग्‍य में बदलता है दुर्भाग्‍य, जानें तारीख और पूजा विधि

Dasha Mata Vrat 2026: दशा माता का व्रत परिवार की दशा-दिशा बदल देता है, उसे कंगाली से निकालकर समृद्ध बनाता है. दुर्भाग्‍य को सौभाग्‍य में बदलता है. जानिए दशा माता कौन हैं और 2026 में यह व्रत कब है? 

Last Updated: Mar 12, 2026, 08:57 AM IST
दशा माता व्रत और पीपल के पेड़ की पूजा.
Dasha Mata Vrat kab hai: चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत रखा जाता है. इस व्रत के बारे में कम ही लोग जानते हैं, जबकि यह व्रत व्‍यक्ति की खराब दशा को सुधारने वाला व्रत है. इस व्रत दशा माता की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि दशा माता की पूजा करने से गरीबी दूर होती है, अशुभ ग्रहों की दशा शांत होती है. कुल मिलाकर यह जीवन को बेहतरी की ओर ले जाता है. 

साल 2026 में दशा माता व्रत कब है?... तो इसका जवाब है 13 मार्च 2026. पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्‍ण दशमी तिथि 13 मार्च 2026 की सुबह 6 बजकर 28 मिनट से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 14 मार्च 2026 की सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर दशा माता का व्रत 13 मार्च 2026, शुक्रवार को किया जाएगा.

दशा माता व्रत नियम 

दशा माता व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं. इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है. हालांकि पूजा के बाद व्रती महिला एक बार बिना नमक का भोजन कर सकती है. लेकिन एक बार यह व्रत ले लिया तो इसे जीवन भर करना होता है क्‍योंकि दशा माता व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है. 

दशा माता व्रत पूजा विधि 

दशा माता की पूजा के लिए सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं. फिर उसे हल्दी से रंगती हैं. इसके बाद पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करती हैं. साथ ही विधि-विधान से पूजा करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही नल-दमयंती की कथा सुनती हैं. इसके बाद अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए कच्‍चा सूत अपने गले में बांध लेती हैं. पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं घर आकर मुख्‍य द्वार के दोनों तरफ हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं. 

दशा माता व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल की बात है, राजा नल और रानी दमयंती के राज्य में सुख-शांति थी. एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास दशा का डोरा, कच्चा सूत लेकर आई. रानी ने विधि-विधान से पूजा कर वह डोरा अपने गले में बांध लिया. जब राजा ने वह डोरा देखा, तो उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर रानी के गले से निकालकर फेंक दिया. अपमानित होकर दशा माता, जो बुढ़िया के रूप में थीं वहां से चली गईं. 

इसके बाद राजा की ग्रहदशा बिगड़ गई. उनका राज-पाट छिन गया, उन्हें दर-दर भटकना पड़ा और यहां तक कि उन्हें दूसरों के यहां खाना बनाना पड़ा. अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्होंने और रानी ने मिलकर पुनः चैत्र मास में दशा माता का कठिन व्रत किया. जिससे माता प्रसन्न हुईं, राजा की दशा सुधरी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिला. 
 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

