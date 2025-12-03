Dattatreya Jayanti 2025: कौन हैं 3 मुख वाले भगवान दत्तात्रेय, जानें दत्तात्रेय जयंती पर किस विधि से करें पूजा!

Dattatreya Jayanti 2025 Date: भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों अंश माना जाता है यानी एक ऐसे भगवान जिनमें एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश समाहित हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर बड़े ही धूमधाम से भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाने का विधान है. इस साल भगवान दत्तात्रेय की जयंती 04 दिसंबर को मनाई जाएगी. आइए जानें इस दिन किस विधि से भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें और भगवान दत्तात्रेय कौन हैं.

दत्तात्रेय जंयती पूजा विधि (Dattatreya Jayanti Puja Vidhi)

दत्तात्रेय जंयती पर सुबह जल्द उठें और स्नान कर साफ कपड़ा पहनें.

व्रत और पूजा का संकल्प कर पूजा घर को साफ और गंगाजल छिड़कर पवित्र करें.

शाम के समय पूजा की तैयारी करें और इसके लिए एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं.

अब भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और भगवान का स्नान गंगाजल से कराएं.

भगवान को सफेद चंदन और कुंकुम लगाएं. फूल और माला चढ़ाएं.

शुद्ध घी का दीया जलाएं और तुलसी पत्र के साथ ही पंचामृत चढ़ाएं.

इस दिन उपवास का पालन करें और व्रत कथा का पाठ कर आरती करें.

पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें.

कौन हैं भगवान दत्तात्रेय

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय इसी तिथि पर जन्में थे. भगवान दत्तात्रेय में ईश्वर के गुण तो हैं ही, इसके साथ ही वो गुरु रूप में भी पूजे जाते हैं. यही कारण है कि भगवान दत्तात्रेय को श्रीगुरुदेवदत्त भी कहा गया है. भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर पूजा-पाठ करने और उपवास रखने से जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और माता अनुसूया के घर जन्में और अपने 24 गुरुओं के कारण बहुत प्रसिद्धि पायी. कहते हैं कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा पाकर संसार को शिक्षा प्रदान किया. दत्तात्रेय जयंती पर भगवान की आराधना करने से जल्द शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और इस शुभ दिन पर गंगा स्नान करने व पूर्वजों का तर्पण करने से सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं.

