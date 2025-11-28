Advertisement
December Muhurat 2025: दिसंबर में विवाह से लेकर गृह प्रवेश के पड़ रहे हैं इतने शुभ मुहूर्त, जानें कब से नहीं होंगे मांगलिक कार्य!

Shubh Muhurat In December 2025: दिसंबर माह में कितने शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, विवाह के लिए कौन सा दिन शुभ होगा और किस दिन गृह प्रवेश किया जा सकेगा, इसके साथ नामकरण के लिए कौन दिन अच्छा होगा आइए इस बारे में जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:12 PM IST
December Muhurat 2025
December Muhurat 2025

December Muhurat 2025 List: हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों को हमेशा शुभ में करने का विधान है. कोई भी मांगलिक आयोजन पंचांग को देखकर ही किया जाता है. इसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ समय देखा जाता है, ग्रह नक्षत्रों का संयोग और शुभ योग देखा जाता है, तब जाकर अति शुभ समय को शुभ कार्य किए जाते हैं. इसी तरह आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर दिसंबर में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं, गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि और नामांकन के लिए शुभ समय क्या है. 

दिसंबर 2025 के लिए  मुहूर्त
ध्यान दें कि दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है. ऐसे में साल 2025 के आखिरी माह दिसंबर में विवाह के लिए सिर्फ 3 शुभ मुहूर्त है. वहीं गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त भी 3 ही दिन हैं. वहीं, नामांकन के लिए 3 से ज्यादा मुहूर्त मिल रहे हैं. आइए एक एक दिनांक की लिस्ट देख लेते हैं.

शुभ मुहूर्त के लिस्ट
विवाह का शुभ मुहूर्त: विवाह के लिए दिसंबर 2025 में 3 शुभ मुहूर्त हैं. ये तिथियां हैं 4, 5 और 6 दिसंबर.
गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त: गृह प्रवेश के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. ये तिथियां हैं 1, 5 और 6 दिसंबर.
नामकरण का शुभ मुहूर्त: दिसंबर में नामकरण संस्कार के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं. ये तिथियां हैं- 4, 8, 13, 14, 17, 22, 24, और 28 दिसंबर.
संपत्ति खरीद का शुभ मुहूर्त: संपत्ति खरीद के लिए दिसंबर में पांच शुभ मुहूर्त हैं. 5, 11, 18, 19, और 26 दिसंबर.
नए काम को शुरू करने का शुभ मुहूर्त: दिसंबर में नया काम शुरू करने की योजना है तो इसके लिए जरूर आपको शुभ दिन देखना चाहिए. नए काम की शुरुआत के लिए 3, 11, 17, 21, 26 और 27 दिसंबर को शुभ मुहूर्त है.

इन दिन से बंद हो जाएंगे शुभ काम
16 दिसंबर 2025 को सूर्य के धनु राशि में गोचर करने के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा और इसका समापन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने यानी मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026) के साथ होगा. इस तरह करीब एक माह तक कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं किया जाएगा. शुभ कार्यों जैसे  विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि के आयोजन नहीं किए जाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

