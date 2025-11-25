Advertisement
December Vrat 2025: दिसंबर में गीता जयंती, धनु संक्रांति और एकादशी समेत पड़ेंगे ये व्रत-त्योहार, नोट कर लें मुहूर्त

December 2025 Vrat Festival Calendar: हिंदू पंचांग के अनुसार, दिसंबर महीने में गीती जयंती, मोक्षदा एकादशी, प्रदोष व्रत, धनु संक्रांति और संकष्टि चतुर्थी समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ेंगे. यहां जानिए दिसंबर महीने के प्रमुख व्रत-त्योहारों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:18 PM IST
December 2025 Vrat Festival: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस माह में मार्गशीर्ष और पौष दोनों मास पड़ते हैं, जिनमें कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. ठंड के मौसम के साथ अध्यात्मिक वातावरण भी गहरा होता है और भक्त पूजा-पाठ, जप, तप और व्रत के जरिए प्रभु की कृपा पाने का प्रयास करते हैं. दिसंबर में मोक्ष प्राप्ति देने वाली एकादशी से लेकर पितृ तर्पण, गुरु गोविंद सिंह जयंती, अन्नपूर्णा जयंती और बैकुंठ एकादशी जैसे कई विशेष पर्व पड़ रहे हैं. आइए, पंचांग के अनुसार जानते हैं कि दिसंबर 2025 में कौन-कौन से प्रमुख व्रत-त्योहार कब-कब पड़ेंगे.
 
1 दिसंबर 2025- मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती

यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है. मोक्षदा एकादशी व्रत से पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, इसलिए यह दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है.

2 दिसंबर 2025- प्रदोष व्रत

शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष व्रत शिवभक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. शाम के समय की गई पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है.

4 दिसंबर 2025- अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती व मार्गशीर्ष पूर्णिमा

इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती. यह दिन भगवान दत्तात्रेय की आराधना का भी शुभ समय है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान, दान और लक्ष्मी पूजन का विशेष फल बताया गया है.

5 दिसंबर 2025- पौष मास प्रारंभ

इस महीने में सूर्य उपासना, तर्पण और दान-पुण्य का महत्व बढ़ जाता है. इसे तप, साधना और मोक्ष प्राप्ति का काल माना गया है.

7 दिसंबर 2025- अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है. विधि-विधान से इस व्रत को रखने से बाधाएं दूर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

15 दिसंबर 2025- सफला एकादशी

यह एकादशी सफलता की कुंजी मानी जाती है. कहा जाता है कि इस दिन व्रत और विष्णु पूजा करने से जीवन में सौभाग्य का उदय होता है.

16 दिसंबर 2025- धनु संक्रांति और खरमास की शुरुआत

इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत होगी. इस महीने में विवाह व गृहप्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते.

17 दिसंबर 2025- प्रदोष व्रत

19 दिसंबर 2025- पौष अमावस्या

इस तिथि को पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य का अत्यधिक महत्व है.

24 दिसंबर 2025- विनायक चतुर्थी

भगवान गणेश की पूजा इस दिन विघ्नों से मुक्ति दिलाती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है.

27 दिसंबर 2025- गुरु गोविंद सिंह जयंती

यह दिन सिख समाज के दसवें गुरु, वीर योद्धा और धर्मरक्षक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है.

30 दिसंबर 2025- पौष पुत्रदा एकादशी

संतान प्राप्ति और परिवार में सुख-समृद्धि की कामना हेतु यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है.

31 दिसंबर 2025- बैकुंठ एकादशी

हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के द्वार (बैकुंठ) खुलते हैं. इस दिन व्रत रखने से जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है.

