Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

Unusual Temples in India: यह बड़ी हैरानी की बात है लेकिन सत्य है कि ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर राक्षसों की पूजा आराधना की जाती है. आइए इन मंदिरों के बारे में जानें जहां विधि विधान से राक्षस और राक्षसी की पूजा की जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:16 AM IST
Mandir dedicated to demon
Demons Temples List: भारत में अनेक मंदिर हैं जिनकों लेकर अनेक मान्यताएं है और उनका अपना एक अनोखा इतिहास है. मंदिरों के इस देश में मंदिरों में भिन्नता भी कई हैं. विविधताओं के इस देश में कई ऐसे मंदिर भी है जहां पर देवी देवताओं की नहीं बल्कि राक्षस राक्षसी की पूजा की जाती है. यहां तक की इन मंदिरों से लोग की गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है. आइए ऐसे पांच मंदिरों के बारे में जानें जहां पर राक्षसों की पूजा की जाती है.

दशानन मंदिर
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर हैं जो दशानन रावण को समर्पित है. इस मंदिर का नाम दशानन मंदिर है जो हर दशहरा पर्व पर खोला पर खोला जाता है. इस मंदिर के निर्माण के पीछे का कारण यह था कि रावण महाज्ञानी व भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था. यहां भारी संख्या में भक्त उमड़ते हैं. रावण की आरती उतारते हैं और दीपक जलाकर मंदिर को सजाया जाता है. 

अहिरावण का मंदिर
रावण के आदेश पर श्री राम को पाताल लोक ले जाने वाला पाताल लोक का राजा अहिरावण का मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पंचकुइयां इलाके में है. बताया जाता है कि 300 साल से भी अधिक पुराने इन मंदिर में अहिरावण के उपासना तो की ही जाती है इसके साथ ही अहिरावण के भाई महीरावण और रामभक्त हनुमान जी की भी आराधना पूजा की जाती है. अहिरावण मंदिर में पूजा दर्शन करने के लिए भक्त यहां पर दूर दूर से पहुंचते हैं.

पूतना का मंदिर
श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में से एक राक्षसी पूतना की लीला बहुत प्रसिद्ध है जो एक राक्षसी थी और कंस के आदेश पर नवजात श्रीकृष्ण को दूध पीलाकर उनकी हत्या करने आई थी लेकिन उसके उलट हो गया. राक्षसी पूतना का श्रीकृष्ण ने ही वध कर दिया. उत्तर प्रदेश के गोकुल में राक्षसी पूतना का एक मंदिर है जिसमें लेटी हुई पूतना का स्तनपान करते हुए हुए भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित है. यहां लोग भगवान कृष्ण और पूतना राक्षसी के इस सुंदर दृश्य के दर्शन के लिए आते हैं.

हिडिंबा मंदिर
महाभारत में एक हिडिंबा राक्षसी वर्णन आता है जो महाबली भीम की पत्नी थीं, दोनों के पुत्र का नाम घटोत्कच था जिसने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था. हिडिंबा राक्षस कुल की कन्या थी लेकिन स्वभाव से बहुत अच्छी थी और भीम से प्रेम करती थी. हिमाचल प्रदेश के मनाली में राक्षसी हिडिंबा का एक मंदिर है जहां पर उनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है.

शकुनी का मंदिर
शकुनी राक्षस नहीं थे लेकिन महाभारत में षडयंत्रों को रचते रचते और अपने कुकृत्यों को करके शकुनी ने अपने कर्म खराब कर लिए. केरल के कोल्लम जिले में इसी शकुनी का मंदिर है. जहां पर दुर्योधन के मामा शकुनी की उपासना की जाती है और विधि-विधान से शकुनी को नारियल और रेशम का वस्त्र अर्पित किया जाता है. मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के अभ्यास के लिए प्रसिद्ध है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

