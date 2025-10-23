Advertisement
trendingNow12972288
Hindi Newsधर्म

Dev Diwali 2025: अपनी दिवाली तो हो गई... पर देव दीपावली कब है? धरती पर आकर दिवाली मनाएंगे देवता!

Dev Deepawali 2025 date: हिंदू धर्म में दिवाली के बाद देव दीपावली मनाई जाती है. देव दीपावली के दिन देवता स्‍वयं धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं. इस दिन मंदिरों में गजब की सजावट और पूजा-अर्चना की जाती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dev Diwali 2025: अपनी दिवाली तो हो गई... पर देव दीपावली कब है? धरती पर आकर दिवाली मनाएंगे देवता!

Dev Diwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्‍या को हम इंसान दिवाली मनाते हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है. मान्‍यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दिवाली मनाते हैं. इस दिन पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने की परंपरा है. कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन दीपदान करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्‍त होता है. मोक्ष के द्वार खुलते हैं, पाप नष्‍ट होते हैं. मान्‍यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु की विधि-विधान से पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्‍त होता है. 

यह भी पढ़ें: 2 महीने के अंदर 3 राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, मालव्‍य राजयोग देगा तगड़ा पैसा और लग्‍जरी लाइफ

देव दीपावली 2025 

Add Zee News as a Preferred Source

पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को देर रात 10 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और 5 नवंबर को शाम 06 बजकर 48 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी. इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और देव दीपावली भी मनाई जाएगी. इस साल देव दीपावली पर शाम को पूजा, आरती और दीपदान करने का समय 05 बजकर 15 मिनट से लेकर 07 बजकर 50 मिनट तक है.

साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल देव दीपावली पर भद्रावास योग और शिववास योग जैसे मंगलकारी योग बन रहे हैं.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां

देव दीपावली की कथा 

कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, ''एक बार सभी देवी देवता, ऋषि और मनुष्य त्रिपुरासुर राक्षस से परेशान थे. तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी. इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं.'' मान्यता है कि इसी खुशी में देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा की रात काशी में आकर दिवाली मनाई थी. इसलिए इसे देवताओं की दीपावली या देव दिवाली कहते हैं. साथ ही काशी में घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Dev Deepawali

Trending news

भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा