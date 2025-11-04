Advertisement
trendingNow12987355
Hindi Newsधर्म

Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर भद्रा का साया पर बन रहा दुर्लभ योग भी, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Dev Deepawali 2025: देव दीपावली एक ऐसा शुभ त्योहार होता है जिसमें देवी-देवता धरती पर उतरकर दीपावली मनाते हैं. इस साल देव दीपावली का पर्व बहुत खास होगा. आइए जानें इस दिन दुर्लभ योग और पूजा विधि व शुभ मुहूर्त क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dev Deepawali 2025
Dev Deepawali 2025

Dev Deepawali 2025 Subh Yog And Puja Muhurat: हिंदू धर्म में देव दीपावली पर का विशेष महत्व है. इस पर्व पर देवी देवता धरती पर उतरते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं. दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली पर्व मनाने का विधान है इस तरह यह पर्व इस साल 5 नवंबर को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य का अंत कर उसके अत्याचार से मानवों और देवताओं को मुक्त किया. ऐसे में इस दिन सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि इस बार की देव दीपावली पर क्या शुभ योग बन रहा है और शुभ मुहूर्त क्या है. साथ ही भद्राकाल से जुड़ी जानकारी भी हासिल करेंगे.

देव दीपावली 2025 शुभ मुहूर्त (Dev Diwali 2025 Puja Muhurat)
द्रिक पंचांग के अनुसार, देव दिपावली की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को रात 10:36 बजे से शुरू होकर  5 नवंबर 2025 को शाम के समय 06:48 बजे समाप्त हो रही है. शाम के समय यानी प्रदोषकाल में गंगा आरती का शुभ मुहूर्त है जोकि शाम 05:15 बजे शुरू हो रहा है और शाम 07:50 बजे तक रहेगा. इस समय देव दीपावली की पूजा करना अति शुभ होगा.

देव दीपावली 2025 शुभ योग (Dev Diwali 2025 Shubh Yog)
पंचांग के अनुसार, अति शुभ योग देव दीपावली के पर्व पर बन रहे हैं. दुर्लभ योग शिववास इस दिन शाम के 06:48 बजे शुरू होगा.जिस में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करना अति शुभ फलदायी होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

देव दीवाली पूजा विधि (Dev Diwali Puaj Vidhi)
देव दीपावली के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. आइए जानें देव दीपावली की पूजा विधि क्या है.
सुबह जल्दी उठें और स्नान करें. सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें.
प्रदोष काल में नहाएं और चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं व शिव जी की प्रतिमा रखें.
देसी घी का दीपक जलाएं कर भगवान का ध्यान करें.
फूल माला चढ़ाएं और शिवलिंग का कच्चे दूध अर्पित करें.
शिवलिंह पर शहद, दही, घी और पंचामृत से भी अभिषेक करें.
भगवान के सामने बैठ जाएं और शिव चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें.
फल और मिठाई का भोग अर्पित करें.

देव दीपावली पर भद्रा का साया (Dev Diwali 2025 Bhadra Sanyog)
इस साल देव दीपावली पर अशुभ समय भी होगा. इस साल भद्रा का साया भी रहने वाला है. इस दिन ये अशुभ योग सुबह 08:44 बजे रहेगा. इस दौरान भद्रा स्वर्ग में वास करेंगी हालांकि इसका अशुभ प्रभाव धरती पर नहीं दिखेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

और पढ़ें- Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, रामभक्त का आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों का जरूर रखें ध्यान!

और पढ़ें- Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर दीपदान कर संकटों से पाएं पार, नोट करें शुभ मुहू्र्त पूजा विधि और पूजन सामग्री!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

dev deepawali 2025

Trending news

पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे