Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर भद्रा का साया पर बन रहा दुर्लभ योग भी, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Dev Deepawali 2025 Subh Yog And Puja Muhurat: हिंदू धर्म में देव दीपावली पर का विशेष महत्व है. इस पर्व पर देवी देवता धरती पर उतरते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं. दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली पर्व मनाने का विधान है इस तरह यह पर्व इस साल 5 नवंबर को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य का अंत कर उसके अत्याचार से मानवों और देवताओं को मुक्त किया. ऐसे में इस दिन सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि इस बार की देव दीपावली पर क्या शुभ योग बन रहा है और शुभ मुहूर्त क्या है. साथ ही भद्राकाल से जुड़ी जानकारी भी हासिल करेंगे.

देव दीपावली 2025 शुभ मुहूर्त (Dev Diwali 2025 Puja Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, देव दिपावली की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को रात 10:36 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 को शाम के समय 06:48 बजे समाप्त हो रही है. शाम के समय यानी प्रदोषकाल में गंगा आरती का शुभ मुहूर्त है जोकि शाम 05:15 बजे शुरू हो रहा है और शाम 07:50 बजे तक रहेगा. इस समय देव दीपावली की पूजा करना अति शुभ होगा.

देव दीपावली 2025 शुभ योग (Dev Diwali 2025 Shubh Yog)

पंचांग के अनुसार, अति शुभ योग देव दीपावली के पर्व पर बन रहे हैं. दुर्लभ योग शिववास इस दिन शाम के 06:48 बजे शुरू होगा.जिस में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करना अति शुभ फलदायी होगा.

देव दीवाली पूजा विधि (Dev Diwali Puaj Vidhi)

देव दीपावली के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. आइए जानें देव दीपावली की पूजा विधि क्या है.

सुबह जल्दी उठें और स्नान करें. सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें.

प्रदोष काल में नहाएं और चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं व शिव जी की प्रतिमा रखें.

देसी घी का दीपक जलाएं कर भगवान का ध्यान करें.

फूल माला चढ़ाएं और शिवलिंग का कच्चे दूध अर्पित करें.

शिवलिंह पर शहद, दही, घी और पंचामृत से भी अभिषेक करें.

भगवान के सामने बैठ जाएं और शिव चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें.

फल और मिठाई का भोग अर्पित करें.

देव दीपावली पर भद्रा का साया (Dev Diwali 2025 Bhadra Sanyog)

इस साल देव दीपावली पर अशुभ समय भी होगा. इस साल भद्रा का साया भी रहने वाला है. इस दिन ये अशुभ योग सुबह 08:44 बजे रहेगा. इस दौरान भद्रा स्वर्ग में वास करेंगी हालांकि इसका अशुभ प्रभाव धरती पर नहीं दिखेगा.

