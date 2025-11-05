Dev Diwali 2025: देव दीपावली की रात बरसती है माता लक्ष्मी की कृपा, होना है मालामाल तो कर लें चुपचाप कर लें ये टोटके!

Kartik Purnima 2025 Ke Upay: देव दीपावली पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे लेकर मान्यता है कि इस पर्व पर धरती पर उतरकर देवता स्वर्ग से उतरते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं औप दीपावली मनाते हैं. 5 नवंबर 2025 को यानी आज देव दीपावली पर्व मनाई जा रही हैं जो दीवाली से 15वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन दान-स्नान और ध्यान करने का बहुत महत्व है. इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष अवसर होता है. दरअसल, देव दिवाली के दिन अगर चुपचाप कुछ उपाय कर लें तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा. आइए ऐसे 3 कारगर उपाय के बारे में जानें.

देव दिवाली की रात कर लें ये 3 दिव्य उपाय

उत्तर दिशा में दीपक

ज्योतिषयों के अनुसार, अगर देव दिवाली पर रात के समय घर की उत्तर दिशा में चुपचाप एक दीपक जला दें तो स्वयं देवी लक्ष् घर में चलकर आएंगी. देव दिवाली पर उत्तर दिशा में दीपक जलाना अति शुभ होता है और ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतें घर में नहीं टिकती हैं. कुबेर देवता भी ऐसे घर से बहुत प्रसन्न रहते हैं.

तुलसी देवी का उपाय

दिवाली पर उत्तर दिशा में तो दीपक जलाना शुभ होता ही है लेकिन शाम के समय तुलसी के सामने अगर घी का एक दीया जला दें और तुलसी देवी की तीन बार परिक्रमा करें तो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. कभी भी धन की कमी नहीं होगी.

दान करें

देव दिवाली रात को दीपक जलाएं और चुपचाप कुछ चीजों का दान करें. देव दीपावली की रात ये करें कि पूजा-पाठ कर लें और पीले वस्त्र, पीला अनाज, केले के अलावा गुड़, चंदन, केसर आदि चीजें दान करें और इस तरह दान करें की कोई और न देख सके. गरीब या जरूरतमंदों में धन का दान भी कर सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

