Advertisement
trendingNow12988981
Hindi Newsधर्म

Dev Diwali 2025: देव दीपावली की रात बरसती है माता लक्ष्मी की कृपा, होना है मालामाल तो कर लें चुपचाप कर लें ये टोटके!

Dev Diwali 2025 Remedies: हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर बड़े ही धूमधाम से देव दिवाली पर मनाई जाती है. देव दीपावली पर देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और शिव जी की पूजा कर दीपावली का पर्व मनाते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dev Deepawali 2025
Dev Deepawali 2025

Kartik Purnima 2025 Ke Upay: देव दीपावली पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे लेकर मान्यता है कि इस पर्व पर धरती पर उतरकर देवता स्वर्ग से उतरते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं औप दीपावली मनाते हैं. 5 नवंबर 2025 को यानी आज देव दीपावली पर्व मनाई जा रही हैं जो दीवाली से 15वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन दान-स्नान और ध्यान करने का बहुत महत्व है. इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष अवसर होता है. दरअसल, देव दिवाली के दिन अगर चुपचाप कुछ उपाय कर लें तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा. आइए ऐसे 3 कारगर उपाय के बारे में जानें.

देव दिवाली की रात कर लें ये 3 दिव्य उपाय
उत्तर दिशा में दीपक
ज्योतिषयों के अनुसार, अगर देव दिवाली पर रात के समय घर की उत्तर दिशा में चुपचाप एक दीपक जला दें तो स्वयं देवी लक्ष् घर में चलकर आएंगी. देव दिवाली पर उत्तर दिशा में दीपक जलाना अति शुभ होता है और ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतें घर में नहीं टिकती हैं. कुबेर देवता भी ऐसे घर से बहुत प्रसन्न रहते हैं. 

तुलसी देवी का उपाय
दिवाली पर उत्तर दिशा में तो दीपक जलाना शुभ होता ही है लेकिन शाम के समय तुलसी के सामने अगर घी का एक दीया जला दें और तुलसी देवी की तीन बार परिक्रमा करें तो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. कभी भी धन की कमी नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दान करें
देव दिवाली रात को दीपक जलाएं और चुपचाप कुछ चीजों का दान करें. देव दीपावली की रात ये करें कि पूजा-पाठ कर लें और पीले वस्त्र, पीला अनाज, केले के अलावा गुड़, चंदन, केसर आदि चीजें दान करें और इस तरह दान करें की कोई और न देख सके. गरीब या जरूरतमंदों में धन का दान भी कर सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Tattoos Tips: शरीर पर धार्मिक टैटू बनवाना सही या गलत? एक गलती बिगाड़ सकती है आपके ग्रहों की स्थिति और बिगाड़ सकती है भाग्य!

और पढ़ें- Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर भद्रा का साया पर बन रहा दुर्लभ योग भी, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

dev deepawali 2025

Trending news

दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति