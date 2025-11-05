Advertisement
Dev Deepawali 2025: आज देव दीपावली पर घर में ही इस तरह करें भोलेनाथ की उपासना, जानें पूजा विधि शुभ मुहूर्त और मंत्र!

Dev Deepawali 2025 Pja Vidhi: देव दीपावली पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. इस साल यह 5 नवंबर 2025 को मनाया जा रहा है. आइए इस दिन की पूजा विधि शुभ मुहूर्त और मंत्र जान लें.

Nov 05, 2025, 07:20 AM IST
Dev Deepawali 2025
Dev Deepawali 2025

Dev Deepawali 2025 Shubh Muhurat: देव दीपावली पर्व का बहुत महत्व है. दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाने वाला देव दीपावली त्योहार का बहुत महत्व है. यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर देवता धरती पर दिवाली मनाने उतरते है और शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. इस साल 5 नवंबर 2025 को देव दीपावली पर्व है. इस दिन दीपदान करने व गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है.  आइए जानें देव दीपावली का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

देव दिवाली शुभ मुहूर्त

  • देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं.

  • कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर, मंगलवार को रात 10:36 बजे से शुरू.

  • कार्तिक पूर्णिमा की समापन तिथि 5 नवंबर, बुधवार, शाम 6:48 बजे.

  • ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:52 बजे से लेकर सुबह 05:44 बजे तक. 

  • देव दीपावली पर प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है. इस तरह पूजा का मुहूर्त शाम 05:15 बजे से शाम 07:50 बजे तक है.

  • देव दीपावली  के दीप भी इसी समय पूजा के बाद जलाए जाएंगे. 

देव दिवाली पूजा विधि
घर पर देव दिवाली पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें और सबसे पहले घर की नियमित पूजा करें.
इसके बाद प्रदोष काल की पूजा के लिए फिर से स्नान कर लें साफ कपड़े पहनें.
इसके बाद पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें. 
भगवान शिव या शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल से करें.
अक्षत, चंदन, फूल, माला के साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान को चढ़ाएं. 
आक के फूल, गाय के दूध के अलावा शहद, फल व नैवेद्य, धूप आ​दि चढ़ाएं.
अब शिव जी के मंत्र का जाप करें मंत्र है- ओम नम: 
इसके बाद भके सामने बैठ जाएं और शिव चालीसा का पाठ करें.
देव दिवाली की कथा को सुनें और सुनाएं. 
घी वाले दीपक या कपूर जलाकर शिव जी की आरती करें.
इसके बाद भोलेनाथ के सामने 8 या 12 मुखी दीपक जलाकर उनका ध्यान करें.
देव दिवाली पर घर में 5, 7, 11, 51 या 101 मिट्टी का दिया जलाएं. 
सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं और घर की अलग अलग जगहों पर रख दें.

दीप जलाने का मंत्र
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोस्तुते।।
दीपो ज्योति परंब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन:।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते।।

दीपदान करते समय बोलें ये मंत्र
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोस्तुते।।

