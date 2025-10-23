Advertisement
Dev Deepawali 2025: देव दिवाली पर घर की किन 7 जगहों पर जलाएं दीपक, देव होंगे प्रसन्न और मां लक्ष्मी घर में होंगी स्थिर!

Dev Deepawali Pujan Niyam: देव दिवाली हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. इस दिन 7 दीयों को विधि अनुसार तय जगह पर जलाया जाए तो घर में पैसों की तंगी नहीं रह जाती है और भगवान प्रसन्न होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:28 PM IST
Dev Diwali 2025
Dev Diwali 2025

Dev Deepawali Pujan: देव दिवाली कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस साल देव दीपावली पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाई जाती है. मान्यता है कि देव दीपावली पर देवता धरती पर उतरते हैं और दिवाली पर्व मनाते हैं. इस पर्व पर दीया जलाने का एक उपाय कर लिया जाए तो देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद तो देंगे ही इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर घर में सुख और धन का संचार करेंगी. इस कड़ी में हम जानेंगे कि देव दीपावली पर किन 7 जगहों पर दीया जलाएं.

देव दिवाली पर का महत्व
देव दिवाली पर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन मां लक्ष्मी व विष्णु जी और मां पार्वती व शिव जी की पूजा की जाती है. इस पर्व पर भगवान दिवाली मनाने धरती पर आते हैं. पूजा पाठ करने के बाद घर में 7 जगहों पर दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, देवता प्रसन्न होंगे और घर में मां लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगी. आइए इन जगहों के बारे में जानें.
 
कैसे जलाएं दीपक
सात घी के दीपक जलाकर थाली में रखें और साथ में सात फूल भी रखें. इसके बाद इन सभी दीपक को सात जगहों पर रखें और साथ में एक एक फूल भी रखते जाएं.

देव दीपावली पर जलाए गए दीपक में एक दीपक सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जातक मंदिर के चौखट पर रख आएं.
देव दीपावली पर भगवान विष्णु के मंदिर जातक मंदिर के चौखट पर एक दीपक और फूल रख आएं.
देव दीपावली पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक और एक फूल रख आएं.
देव दीपावली पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक और एक फूल रख आएं.
देव दीपावली पर आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक और एक फूल रख आएं. 
देव दीपावली पर शाम के समय एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट पर रख दें.
देव दीपावली पर एक दीपक पास के पवित्र नदी में प्रवाहित करें या घर में ही पानी रखने वाली जगह पर रख दें.

ध्यान देने वाली बात
ध्यान रहे जब भी इस 7 जगहों पर एक एक दीपक रखें इसके साथ ही भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि आपकी जो भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति हो और पैसों की तंगी दूर हो. देव दीपाली के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 7 दीपक सही जगह पर जलाते है उससे देव लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और ऐसे घर में स्थिर रूप से वास करती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

