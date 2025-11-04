Dev Diwali 2025: तीन नगरों में छिपा था अमरत्व का राज, शिव ने कैसे एक ही बाण से किया अंत? पढ़ें कथा

Dev Diwali 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, देव दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस साल देव दिवाली 5 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, गंगा स्नान का विधान है और शाम को दीपदान कर संपूर्ण वातावरण को दिव्य प्रकाश से आलोकित किया जाता है. देव दिवाली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था. आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा.

देव दिवाली की पौराणिक कथा

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, असुर तारकासुर के तीन पुत्र थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली. ये तीनों ही आगे चलकर त्रिपुरासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए. भगवान कार्तिकेय द्वारा उनके पिता तारकासुर के वध के बाद, ये तीनों भाई क्रोध और प्रतिशोध से भर गए.

उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की. तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने अमरत्व का वरदान मांगा. लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा- “जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है.”

इसके बाद तीनों भाइयों ने वरदान मांगा कि “जब तक हम तीनों एक सीध में न आएं और कोई एक ही बाण से हमें एक साथ न मारे, तब तक हमारी मृत्यु न हो.” ब्रह्मा जी ने यह वरदान स्वीकार कर लिया.

त्रिपुरासुर का अत्याचार और देवताओं की पीड़ा

वरदान पाने के बाद तीनों असुरों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अपना अलग-अलग नगर बसाया - सोने, चांदी और लोहे के. ये नगर क्रमशः त्रिलोक में विचरण करते थे. तीनों नगरों के एक सीध में आने की संभावना अत्यंत दुर्लभ थी. वरदान के अभिमान में त्रिपुरासुर अत्याचारी बन गया. देवता, ऋषि-मुनि और मनुष्य सभी उसकी पीड़ा से व्याकुल हो उठे. आखिरकार सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे मुक्ति की प्रार्थना की.

महादेव ने किया त्रिपुरासुर का संहार

भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं त्रिपुरासुर का अंत करेंगे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब अभिजीत नक्षत्र था और त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आए, तब महादेव ने युद्ध की तैयारी की. इस समय पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा इसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, वासुकी नाग धनुष की डोरी बने और भगवान विष्णु उस बाण का रूप बने जिससे त्रिपुरासुर का वध होना था. एक ही बाण से भगवान शिव ने उन तीनों नगरों का नाश कर दिया. इसी कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है- अर्थात् त्रिपुरासुर का संहार करने वाले भगवान शिव.

देव दिवाली की शुरुआत

त्रिपुरासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई. देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी नगरी में गंगा स्नान किया, भगवान शिव की आराधना की और दीप जलाकर विजय का उत्सव मनाया. तभी से यह पर्व देव दिवाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ. मान्यता है कि इस दिन सभी देवी-देवता पृथ्वी पर उतरकर गंगा तट पर दीप जलाते हैं. इसी कारण काशी (वाराणसी) में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे भव्य देव दीपावली मनाई जाती है, जहां हजारों दीपों की रोशनी से पूरा घाट स्वर्ग समान दिखाई देता है.

