Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर दीपदान कर संकटों से पाएं पार, नोट करें शुभ मुहू्र्त पूजा विधि और पूजन सामग्री!

Dev Diwali 2025 Puja Samagri: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व बताया गया है. इस शुभ तिथि पर देव दीपावली पर्व मनाया जाता है. देव दीपावली पर्व पर सभी देवी देवता धरती पर दीपावली मनाने के लिए उतरते हैं. जिसके कारण इस पर्व का अति पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की धरती पर उतरकर शिव जी के साथ दीपावली पर्व मनाते हैं. ऐसे में इस दिन दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है. इस दिन विशेष विधि से पूजा करके घर में दीया जलाया जाता है और दीपदान किया जाता है. आइए जानें देव दीपावली कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है.

देव दीपावली कब है

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा तिथि इस साल 4 नवंबर 2025 को रात 10:36 बजे से शुरू होगी. पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर 2025 की शाम 6:48 बजे होगी. इस तरह उदया तिथि में देव दीपावली 5 नवंबर 2025, बुधवार के दिन मनाया जाएगा.

देव दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त

देव दीपावली पर पूजा का शुभ समय शाम 05:15 बजे से लेकर 07:50 बजे तक होगा. इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, भगवान विष्णु के साथ ही मां मां गंगा की पूजा करना अति शुभ होगा.

देव दीपावली की पूजन विधि

सुबह गंगाजल मिले जल से स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. नदी स्नान भी कर सकते हैं.

घर में गंगाजल का छिड़कें और घर के मंदिर की साफ सफाई करें.

सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा करें.

शाम में भगवान शिव की और मां गंगा की पूजा करें.

घर के अंदर देसी घी का दीया जलाएं और मंदिर, आंगन व छत पर भी दीया जलाएं.

भगवान शिव को जल चढ़ाएं. दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाएं.

विष्णु जी को केले का भोग चढ़ाएं और पंचामृत में तुलसी दल अर्पित करें.

अब शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करें.

प्रदोष काल में घर के द्वार पर दीया जलाए और नदी या जलाशय के घाट पर दीपक जलाएं.

देव दीपावली पर दीपदान का महत्व

देव दीपावली पर दीपदान करने का बहुत महत्व है. इसे पुण्य फलदायक माना जाता है. इस दिन घर के मंदिर में सबसे पहले दीप जलाएं जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर की समृद्धि बनी रहेगी. इसके बात शिव मंदिर और विष्णु जी के मंदिरों जाएं और वहां दीया जलाएं. गंगा या यमुना घाट या कोई और पवित्र नदी या जलाशय पर दीपदान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी. एक दीया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और अपने गुरु या ब्राह्मण के घर जातक भी दीपक जला सकते हैं. ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

देव दिवाली पूजा समाग्री

एक चौकी, गणेश जी और शिव जी की मूर्ति, पीतल या मिट्टी का दीपक

तेल और घी के लिए दीपक और रूई

कपड़े का एक पीला टुकड़ा, 2 मौली, 2 जनेऊ, बेल पत्र

दूर्वा घास, फूल, इत्र, धूप, कपूर

नैवेद्य, फल, ताम्बूल - नारियल, पान,

सुपारी, दक्षिणा, फल में केला, हल्दी

कुमकुम या रोली, चंदन

कपड़े का ताजा टुकड़ा या अप्रयुक्त तौलिया

अभिषेक के लिए जल, कच्चा दूध

अभिषेक के लिए ही शहद, दही, पंचामृत, घी, गंगाजल

