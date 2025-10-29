Dev Diwali 2025 Upay: सभी ग्रह-दोष को मिटा देंगे देव दीपावली के ये उपाय, एक साथ प्रसन्न होंगे राहु केतु और शनि!

Dev diwali 2025 Upay: कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, पूजा अर्चना और दान-पुण्य करने का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर महादेव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया जिससे देवी-देवताओं को राहत हुई. कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है. इस दिन देवता पृथ्वी पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं और महादेव की स्तुति करते हैं. इस साल 5 नवंबर 2025 को देव दीपावली को मनाया जाएगा. देव दीपावली के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो एक साथ राहु केतु और शनि समेत अन्य ग्रहों के दोष को दूर कर सकते हैं. आइए इस कड़ी में उन उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए

देव दिवाली एक ऐसा शुभ दिन होता है जब सभी देवी देवता धरती पर उतरते हैं और दीवाली का पर्व मनाते हैं. इस दिन सभी देवी देवता भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे शुभ दिन पर अगर कोई साधक हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तो उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. इस उपाय के शुभ परिणाम भी दिखने लगेंगे. शत्रुओं पर विजय प्राप्ति से लेकर संकटों के नाश का आशीर्वाद हनुमान जी से प्राप्त किया जा सकता है.

राहु-केतु दोष से मुक्ति

राहु-केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए और कुंडली में राहु-केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देव दिवाली पर शिव मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल और दूध से अभिषेक करें. इसके साथ ही एक मंत्र का जाप भी करें. मंत्र है- ऊं नम: शिवाय।

गुरु को मजबूत बनाने के लिए

ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति के कुंडली में कमजोर होने से भाग्य का साथ नहीं मिलता और न तो कोई मांगलिक कार्य घर में संपन्न होता है. ऐसे में गुरु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए देव दिवाली पर पीपल के पेड़ के सामने दीया जलाएं. इसके साथ ही पेड़ की परिक्रमा सात बार करें. गुरु ग्रह शुभ परिणाम देने लगेगा.

बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें

बुद्धि के कारक ग्रह बुध के दोष को दूर करने के लिए व कुंडली में बुद्ध को मजबूत करने के लिए देव दिवाली पर गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं. वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह जीवन के हर मोड़ पर लाभ के रास्ते खोलेगा.

शनि दोष को कैसे दूर करें

सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि ग्रह का दोष भी किसी के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है. जिससे जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो पाती है. देव दिवाली पर अगर शनि दोषों से मुक्ति पाने का उपाय कर लें तो जीवन का संघर्ष कम हो सकता है. इसके लिए देव दिवाली के दिन काले तिल का दान करें और काले तिल को गंगा नदी में या किसी और पवित्र नदि में प्रवाहित करें. इससे जीवन के दुख और शनि दोष का प्रभाव कम होगा.

