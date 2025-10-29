Advertisement
trendingNow12979547
Hindi Newsधर्म

Dev Diwali 2025 Upay: सभी ग्रह-दोष को मिटा देंगे देव दीपावली के ये उपाय, एक साथ प्रसन्न होंगे राहु केतु और शनि!

Dev diwali 2025 Remedies: इस बार देव दीपावली पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाले इस पर्व पर अगर कुछ विशेष उपाय करे तो एक साथ राहु केतु और शनि के दोष को दूर किया जा सकता है. आइए इन उपायों के बारे में जान लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dev diwali 2025
Dev diwali 2025

Dev diwali 2025 Upay:  कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, पूजा अर्चना और दान-पुण्य करने का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर महादेव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया जिससे देवी-देवताओं को राहत हुई. कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है. इस दिन देवता पृथ्वी पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं और महादेव की स्तुति करते हैं. इस साल 5 नवंबर 2025 को देव दीपावली को मनाया जाएगा. देव दीपावली के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो एक साथ राहु केतु और शनि समेत अन्य ग्रहों के दोष को दूर कर सकते हैं. आइए इस कड़ी में उन उपायों के बारे में विस्तार से जानें. 

शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए 
देव दिवाली एक ऐसा शुभ दिन होता है जब सभी देवी देवता धरती पर उतरते हैं और दीवाली का पर्व मनाते हैं. इस दिन सभी देवी देवता भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे शुभ दिन पर अगर कोई साधक हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तो उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. इस उपाय के शुभ परिणाम भी दिखने लगेंगे. शत्रुओं पर विजय प्राप्ति से लेकर संकटों के नाश का आशीर्वाद हनुमान जी से प्राप्त किया जा सकता है.

राहु-केतु दोष से मुक्ति
राहु-केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए और कुंडली में राहु-केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देव दिवाली पर शिव मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल और दूध से अभिषेक करें. इसके साथ ही एक मंत्र का जाप भी करें. मंत्र है- ऊं नम: शिवाय।

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु को मजबूत बनाने के लिए
ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति के कुंडली में कमजोर होने से भाग्य का साथ नहीं मिलता और न तो कोई मांगलिक कार्य घर में संपन्न होता है. ऐसे में गुरु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए देव दिवाली पर पीपल के पेड़ के सामने दीया जलाएं. इसके साथ ही पेड़ की परिक्रमा सात बार करें. गुरु ग्रह शुभ परिणाम देने लगेगा.

बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें 
बुद्धि के कारक ग्रह बुध के दोष को दूर करने के लिए व कुंडली में बुद्ध को मजबूत करने के लिए देव दिवाली पर गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं. वाणी और व्यापार का कारक बुध ग्रह जीवन के हर मोड़ पर लाभ के रास्ते खोलेगा.

शनि दोष को कैसे दूर करें
सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि ग्रह का दोष भी किसी के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है. जिससे जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो पाती है. देव दिवाली पर अगर शनि दोषों से मुक्ति पाने का उपाय कर लें तो जीवन का संघर्ष कम हो सकता है. इसके लिए देव दिवाली के दिन काले तिल का दान करें और काले तिल को गंगा नदी में या किसी और पवित्र नदि में प्रवाहित करें. इससे जीवन के दुख और शनि दोष का प्रभाव कम होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mangal Gochar 2025: बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर, 3 राशि वालों के बनेंगे काम, पैसों की नहीं होगी कमी!

और पढ़ें- Chanakya Niti: वो 2 प्रभावशाली बातें जिनके पीछे छिपा है सफलता का रास्ता, अभी गांठ बांध लें, क्या कहती है चाणक्य नीति

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Dev Diwali 2025

Trending news

गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना