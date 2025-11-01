Advertisement
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर कैसे जागते हैं भगवान विष्णु, जानें खास मंत्र ‘उठो देव, जागो देव’

Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है. इस पवित्र दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की परंपरा निभाई जाती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:26 PM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर कैसे जागते हैं भगवान विष्णु, जानें खास मंत्र ‘उठो देव, जागो देव’

Dev Uthani Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है. यह दिन भगवान विष्णु के चार महीने के शयन काल के बाद जागरण का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन देवताओं को जगाकर संसार में मंगल कार्यों की शुरुआत होती है. इस शुभ अवसर पर भक्त भगवान श्रीहरि विष्णु को जागृत करने के लिए पूजा-अर्चना करते हैं. देवताओं को जगाने के लिए फल, सिंघाड़े, गन्ना, मूली, आलू, तिल आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं. माना जाता है कि इन चीजों के अर्पण से देव प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन से दुख, रोग और बाधाएं दूर होती हैं. आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाता है, इसकी विधि और खास मंत्र क्या है.

देवउठनी एकादशी की पूजा विधि

कार्तिक मास में रोज़ाना “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने यह जाप नहीं कर पाता, तो उसे कम से कम देवउठनी एकादशी के दिन इस मंत्र से श्रीहरि की आराधना अवश्य करनी चाहिए. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है. साथ ही इस महीने विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन जब श्रीहरि को जगाया जाता है, तो पुनः ब्रह्मांड में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.

देव को जगाने की विधि

देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. फिर भगवान विष्णु के समक्ष प्रार्थना करें. “हे गोविंद, उठिए! उठिए हे कमलनाथ! निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का कल्याण करें.” इसके बाद शंख, घंटी या नगाड़े बजाकर मधुर ध्वनि के साथ श्रीहरि को जगाया जाता है. भक्त फल, सिंघाड़े, गन्ना, मूली, आलू और तिल अर्पित करते हैं तथा दीपक जलाकर थाली बजाकर देवों को जागृत करते हैं.

यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ें या नहीं? जानें क्या हैं इससे जुड़े खास नियम

देव जागरण के पारंपरिक गीत

वृंदावन, मथुरा, और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध गीत है.

उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव
सबके काज संवारो देव
आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव
कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी
हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलिया चटकाओ देव
क्वारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव
तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाएं देव
आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव
जागो इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाओ देव
जागो उस दुनिया के देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dev Uthani Ekadashi 2025

