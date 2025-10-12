Advertisement
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से कैसे जगाएं? नोट कर लें डेट और पूजन विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025 Vidhi: देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्र से जागते हैं. इस दिन भक्त अपने घरों में विधि-विधान से पूजा-पाठ कर भगवान विष्णु को जगाते हैं. आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से कैसे जगाया जाता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:00 PM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को अत्यंत पवित्र माना गया है. इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी षष्ठी योगनिद्रा (दीर्घ निद्रा) से जागते हैं. मान्यता है कि इस दिन की पूजा और जागरण से घर में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. इस साल देवउठनी एकादशी की तारीख अब नजदीक है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की योगनिद्रा से कैसे जगाया जाता है, इसकी विधि क्या और एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है.

देवउठनी एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व

देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है. यह दिन व्रत और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन देवता अपनी दिव्य निद्रा से जागकर पृथ्वी और जीवों पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं. इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है.

शुभ मुहूर्त 2025

  • तिथि प्रारंभ- 19 अक्टूबर 2025, सुबह 6:02 बजे
  • तिथि समाप्त- 20 अक्टूबर 2025, सुबह 5:28 बजे
  • उत्तम पूजा समय (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)- सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक

भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की विधि

घर या मंदिर में पूजा स्थल को साफ करें. भगवान विष्णु की सज्जित मूर्ति या तस्वीर को लाल कपड़े, फूल और दीपक से सजाएं. सुबह एकादशी व्रत करें. व्रती को फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहिए. सुबह शुभ मुहूर्त में “ॐ नमो नारायणाय” या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. मंत्र उच्चारण करते हुए दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान को फूल, फल, रोली और अक्षत अर्पित करें. अब, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक रखें और हल्की घंटी बजाएं. ऐसा करने के बाद तीन बार “ॐ प्रबोधिनी एकादश्याय नमः” मंत्र का उच्चारण करें. इसके बाद गोमती, धूप और कपूर से अर्घ्य अर्पित करें. अंत में दीपक की ज्योति से भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें.

यह भी पढ़ें: भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, जानें नवंबर में शादी के लिए सभी शुभ मुहूर्त

दान और सेवा

धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या आर्थिक सहायता देना अत्यंत शुभ माना गया है. व्रती को गाय, गाय के बछड़े या पक्षियों को खाना खिलाने का पुण्य भी मिलेगा.

देवउठनी एकादशी व्रत से क्या मिलता है

घर में लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है. धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. रोग-व्याधि और संकटों से मुक्ति मिलती है. व्रती का मनोवांछित फल पूर्ण होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

