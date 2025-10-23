Advertisement
trendingNow12971977
Hindi Newsधर्म

देवउठनी एकादशी कब है, 1 या 2 नवंबर 2025? कब से शुरू होंगे शुभ कार्य?

Devuthani Ekadashi 2025: कार्तिक शुक्‍ल एकादशी को देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं. इसी दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देवउठनी एकादशी कब है, 1 या 2 नवंबर 2025? कब से शुरू होंगे शुभ कार्य?

Tulsi Vivah 2025: देवशयनी एकादशी से पाताल लोक में आराम करने के लिए गए भगवान विष्‍णु देवउठनी एकादशी को जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन संभालते हैं. इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं. इसी के साथ चातुर्मास खत्‍म होता है और एक बार फिर से शुभ-मांगलिक कार्य जैसे- शादी, सगाई, मुंडन, गृहप्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं. इसलिए देवउठनी एकादशी को नए और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. जानिए इस साल देवउठनी एकादशी कब है और तुलसी विवाह कब होगा? 

यह भी पढ़ें: 2 महीने के अंदर 3 राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, मालव्‍य राजयोग देगा तगड़ा पैसा और लग्‍जरी लाइफ

देवउठनी एकादशी कब है 2025? 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगी. चूंकि 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी इसलिए 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी. 

देवउठनी एकादशी का व्रत करना और इस दिन भगवान विष्‍णु व माता पार्वती की पूजा करने का बड़ा महत्‍व है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस साल देवउठनी एकादशी का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: साल 2026 में राहु चमकाएंगे 4 राशि वालों की किस्‍मत, शनि की राशि में रहकर देंगे आसमान की बुलंदियां 

अगले दिन तुलसी विवाह 

देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को भगवान विष्‍णु के अवतार भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह रचाया जाता है. इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा. 

यह भी पढ़ें: बेहद चालाक और धोखेबाज होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आस्‍तीन के सांप की तरह डसते हैं

देवउठनी एकादशी पूजा विधि 

देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. फिर एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्‍नान करें. इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, गंगाजल छिड़कें. चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. प्रतिमा का गंगाजल से स्नान कराएं. पीला चंदन, अक्षत अर्पित करें. फल, मिठाई, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं. धूप-दीप जलाएं. एकादशी व्रत की कथा सुनें. भगवान विष्‍णु के मंत्रों का जाप करें. आखिर में श्रीहरि विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की आरती करें. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर नाचने लगेंगे 5 राशि वाले लोग, साल 2026 में होने वाले हैं मालामाल, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Dev Uthani Ekadashi 2025

Trending news

कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड