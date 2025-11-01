Advertisement
Dev Uthani Ekadashi 2025: आज देव उठनी एकादशी पर जागेंगे श्रीहरि, क्या है शुभ मुहूर्त पूजा विधि और मंत्र, जानें भद्रा और पंचक का साया है या नहीं!

Dev Uthani Ekadashi 2025 Shubh Muhurt: देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है जो हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि पर आती है. इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ ही भद्रा काल और पंचक का समय क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:19 AM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025
Dev Uthani Ekadashi 2025

Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: देव उठनी एकादशी व्रत का बहुत महत्व है जिसे देवउठावनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है. इसका एक और नाम  प्रबोधिनी एकादशी व्रत भी है. कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि पर इस व्रत को रखा जाता है. सभी एकादशी में देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चतुर्मास के बाद याना चार माह के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से जगत का पालन करने लगते हैं. इन चार माह में शिव जी के हाथों में जगत की बागडोर होती है. इस बार देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा. आइए इस कड़ी में जानें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि, देव उठनी एकादशी का पूजा मुहूर्त और इस तिथि पर कब भद्रा और पंचक का साया होगा. साथ ही पारण का समय भी जानेंगे.

देव उठनी एकादशी 2025 कब (Devuthani Ekadashi 2025 Kab Hai)
एकादशी तिथि शुरू हो रही है: 1 नवंबर, सुबह 09:13 मिनट से
एकादशी तिथि समाप्त हो रही है: 2 नवंबर, सुबह 07:33 मिनट तक
ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत 01 नवंबर को शनिवार के दिन रखा जाएगा.

देवउठनी एकादशी 2025 पूजन मुहूर्त (Devuthani Ekadashi 2025 Pujan Muhurat)
देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त  सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक होगा.
देवउठनी एकादशी के दिन श्रीहरि के पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 बजे से शाम 6:02 बजे तक होगा.
देवउठनी एकादशी के दिन तीसरा मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:36 बजे का होगा.

देवउठनी एकादशी 2025 पारण मुहूर्त (Devuthani Ekadashi 2025 Paran Muhurat)
देवउठनी एकादशी पारण मुहूर्त : 3 नवंबर, सुबह 06:15 मिनट से 08:32 मिनट तक
पारण वाले दिन हरिवासर दोपहर 12:55 बजे समाप्त होगा.

देव उठनी एकादशी 2025 पूजा विधि (Devuthani Ekadashi 2025 Puja Vidhi)

  • प्रातः स्नान करें और भगवान का ध्यान करें. साफ पीले वस्त्र धारण करें 

  • घर और पूजा स्थल को साफकर गंगाजल छिड़कें. 

  • पूर्व दिशा की ओर मुख करें और एक चौकी पर विष्णुजी और लक्ष्मी जी  की मूर्ति या चित्र स्थापित करें.

  • अब दीपक जलाएं और गंगाजल, फूल, चावल और तुलसीदल भगवान को अर्पित करें.

  • भगवान को पंचामृत स्नान कराएं और मिश्री और फल चढ़ाएं का भोग अर्पित करें.

  • इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें.

  • अब देवउठनी मंत्र का भी जाप करें.

  • पूजा करते हुए दिनभर व्रत का संकल्प कर लें.

  • देवउठनी एकादशी की कथा सुनें, सुनाएं.

विष्णु जी का मंत्र
"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय"

देव उठनी एकादशी मंत्र
"उठो देव श्रीहरि, चौमास ब्यो गया, निंद्रा त्यागो प्रभु, जगत कल्याण करो" का उच्चारण करें। 

देव उठनी एकादशी पर भद्रा और पंचक (Dev Uthani Ekadashi 2025 Bhadra And Panchak Kaal)
देव उठनी एकादशी व्रत पर भद्रा और पंचक लगेगा. शाम 08:27 बजे से अगले दिन 06:34 बजे भद्रा होगा. वहीं पंचक काल पूरे दिन होगा. शनिदेव और भद्रा भाई-बहन हैं. ऐसे में जरूरी है कि शुभ समय पर ही देवों को जगाने के लिए एकादशी की पूजा करें.

