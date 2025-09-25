Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पर इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, मां तुलसी के ये उपाय कर श्रीहरि से पाएं इच्छित वरदान!
Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पर इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, मां तुलसी के ये उपाय कर श्रीहरि से पाएं इच्छित वरदान!

Dev Uthani Ekadashi 2025 Upay: तुलसी देवी के कुछ उपाय करके व पांच जगहों पर दीपक जलाने का उपाय करके देव उठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि की कृपा पाई जा सकती है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:17 PM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025
Dev Uthani Ekadashi 2025

Tulsi Remedies On Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, ऐसे में इस एकादशी तिथि का महत्व कही अधिक बढ़ जाता है. इस दिन विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प किया जाता है. इस दिन अगर विशेष उपाय करें तो जीवन की कई परेशानियों से पार पाया जा सकता है. जैसे दीपक जलाने का उपाय कर सकते हैं और इस दिन तुलसी देवी से जुड़े उपाय भी किए जा सकते हैं. इससे सुख समृधि और धन की कृपा हमेशा बनी रहती है. आइए जानें देव उठनी एकादशी पर पर

देव उठनी एकादशी पर किन जगहों पर दीपक जलाएं
तुलसी के पास जलाएं 5 दीपक 
जीवन में धन लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास शाम की पूजा के समय 5 घी के दीपक जलाएं.

घर के मंदिर में दीपक
देव उठनी एकादशी पर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त पति-पत्नी घी का दीपक जलाएं. इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी. 

घर के ईशान कोण में दीपक 
घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में अगर देव उठनी एकादशी के दिन पूजा के बात तिल के तेल का दीया जलाएं तो घर के सभी कष्टों मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति होगी.

मुख्य द्वार पर दीपक
देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आएगी.

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक 
देव उठनी एकादशी की शाम को अगर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीया जलाएं तो एक साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूरी कृपा पा सकते हैं. जीवन के संकट दूर होंगे.

देव उठनी एकादशी के दिन करें तुलसी देवी के उपाय (Dev Uthani Ekadashi Upay)
तुलसी देवी की पूजा
देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा करें और सुहाग का सामान अर्पित करें. इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन का आशीर्वाद देंगी. ध्यान रहें एकादशी तिथि पर तुलसी देवी को जल अर्पित भूल से भी न करें.

तुलसी के पत्तों को विष्णु जी को अर्पित करें 
देव उठनी एकादशी के दिन एक दिन पहले ही तोड़े हुए तुलसी के पत्तों को विष्णु जी को अर्पित करें व उनके भोग में शामिल करें. भगवान प्रसन्न होकर अपके घर पर कृपा करेंगे.

तुलसी के पत्ते लाल रंग के कपड़े में बांधें
धन लाभ के लिए देव उठनी एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लें और लाल रंग के कपड़े में बांधें. अब इसे एकदशी की पूजा में भगवान को अर्पित करें. पूजा के बात लाल कपड़े में बंधे पत्तों के पर्स या धन रखने वाली जगह पर रख दें. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

;