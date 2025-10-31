Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर ऐसे करें शनिदेव को काबू में, पीड़ा और दोष को दूर करेंगे ये अचूक उपाय!

Devuthani Ekadashi 2025 Upay In Hindi: हिंदू धर्म में 24 एकादशी तिथि आती है और इन सभी तिथियों का अपना एक महत्व है. इसी तरह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है जिसे देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है. देवउठनी एकादशी इस बार 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को है. इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से इसी तिथि पर जागृत होते हैं. इस तिथि पर चातुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. देवउठनी एकादशी एक अति शुभ और पवित्र तिथि है जिसमें अगर शनिदेव को शांत करने, शनि दोष को दूर करने या शनिदेव को काबू में करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, पैसों की तंगी दूर हो सकती है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है. आइए इन उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देव उठनी एकादशी पर कुछ उपाय करें तो शनि ग्रह को काबू में कर सकते हैं और शनि ग्रह की पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं. जीवन में स्थिरता लाने के लिए यह दिन अति शुभ होता है. शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आइए कुछ विशेष उपाय जानें.

देवउठनी एकादशी पर शनि दोष के उपाय:

विष्णु जी की पूजा:

देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी और शनि देव की पूजा करें. श्री हरि विष्णु के सामने कोई भी ग्रह दोष नहीं टिकता है. वहीं मंदिर जाकर शनि देव की पूजा करें.

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान जी की पूजा:

शनिदेव के दोषों का निवारण हनुमान जी तुरंत करते हैं और जो साधक उनकी उपासना करता है उस पर शनि का प्रभाव नहीं रह जाता है. ऐसे में देव उठनी एकादशी पर हनुमान जी की पूजा करें व सुंदरकांड का पाठ करें.

पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं:

देवउठनी एकादशी पर सच्चे मन से पहले विष्णु जी की पूजा करें और फिर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए. जल में दूध और काले तिल मिलाएं तो इसके शुभ और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होंगे. पीपल के पेड़ की सात बार परिक्रमा करें.

तिल के तेल के दीपक:

देवउठनी एकादशी पर शनि देव के मंदिर जाकर शाम के समय पूजा अर्चना करें. इस दिन शनिदेव के सामने 7 तिल के तेल के दीपक जलाएं. इससे सभी तरह की पीड़ाओं का अंत होगा.

तुलसी की पूजा:

देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें. पौधे को बिना छुए चारों ओर घूमते हुए पौधे में कलावा बांधें और 11 घी के दीपक जलाएं. इसे ग्रह शांति होंगे और आर्थिक संकट का भी नाश होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mahabharat Katha: हवनकुंड से निकली कन्या बनी महाभारत की नायिका, जानें द्रौपदी के जन्म की कथा!

और पढ़ें- Astro Tips: यह पापी ग्रह किसी को भी बना सकता है शराबी! किन उपायों से पा सकते हैं नशा से मुक्ति, तुरंत जान लें

और पढ़ें- Gemstones for Money: ये 5 रत्न करेंगे भारी से भारी कर्ज से मुक्त, धारण करते ही खुल जाएंगे धन लाभ के रास्ते!