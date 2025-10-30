2 दिन में 2 बड़े पर्व, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह, ना हों कंफ्यूज जान लें सही तारीख और मुहूर्त

Tulsi Vivah 2025 Date: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का बड़ा महत्‍व है. 4 महीने से पाताल लोक में योगनिद्रा में लीन भगवान श्रीहरि विष्‍णु कार्तिक शुक्‍ल एकादशी के दिन जागते हैं. इसलिए इसे देवउठनी एकादशी, देवोत्‍थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं. फिर इसके अगले दिन भगवान विष्‍णु के शालिग्राम रूप का तुलसी जी के साथ विवाह होता है. इसके साथ ही शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जिन पर चातुर्मास के चलते 4 महीने से ब्रेक लगा होता है.

देवउठनी एकादशी डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर होगी और 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समापन होगा. 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी इसलिए 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्‍णु व माता लक्ष्‍मी की पूजन की जाएगी.

देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय

वहीं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 02 नवंबर को किया जाएगा. देवउठनी एकादशी व्रत का व्रत पारण करने का समय दोपहर समय 01 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 23 मिनट तक है.

कब होगा तुलसी विवाह?

देवउठनी एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. तुलसी विवाह कराने को हिंदू धर्म में कन्‍यादान करने जितना महत्‍वपूर्ण और पुण्‍यदायी माना गया है. साथ ही तुलसी विवाह करने से मां लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु प्रसन्‍न होते हैं और धन, समृद्धि देते हैं. तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है.

साल 2025 में तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा या 3 नवंबर को. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट से प्रारंभ होगी और इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर होगा. ऐसे में तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही कराना उचित होगा.

तुलसी विवाह कराने का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह शाम को गोधूलि बेला में कराना शुभ होता है. इस साल कार्तिक शुक्‍ल द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराने का शुभ समय 2 नवंबर 2025 की शाम शाम 05 बजकर 35 मिनट से 06 बजकर 01 मिनट तक रहेगा.

वहीं जो लोग दिन में तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 09 बजकर 29 मिनट से 11 बजे तक और दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक हैं.

