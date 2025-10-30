Advertisement
trendingNow12980907
Hindi Newsधर्म

2 दिन में 2 बड़े पर्व, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह, ना हों कंफ्यूज जान लें सही तारीख और मुहूर्त

Devuthani Ekadashi 2025 Date: देवउठनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्‍णु के जागते ही चातुर्मास समाप्‍त होगा. साथ ही अगले दिन तुलसी विवाह के साथ 4 महीने से रुके मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू होंगे. ये दोनों बड़े पर्व कब हैं, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 दिन में 2 बड़े पर्व, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह, ना हों कंफ्यूज जान लें सही तारीख और मुहूर्त

Tulsi Vivah 2025 Date: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का बड़ा महत्‍व है. 4 महीने से पाताल लोक में योगनिद्रा में लीन भगवान श्रीहरि विष्‍णु कार्तिक शुक्‍ल एकादशी के दिन जागते हैं. इसलिए इसे देवउठनी एकादशी, देवोत्‍थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं. फिर इसके अगले दिन भगवान विष्‍णु के शालिग्राम रूप का तुलसी जी के साथ विवाह होता है. इसके साथ ही शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जिन पर चातुर्मास के चलते 4 महीने से ब्रेक लगा होता है. 

यह भी पढ़ें: विदेश में बसने और ट्रैवलिंग के मामले में टॉप पर होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 30 की उम्र के बाद छापते हैं डॉलर

देवउठनी एकादशी डेट और शुभ मुहूर्त 

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर होगी और 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समापन होगा. 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी इसलिए 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्‍णु व माता लक्ष्‍मी की पूजन की जाएगी. 

देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय 

वहीं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस बार देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 02 नवंबर को किया जाएगा. देवउठनी एकादशी व्रत का व्रत पारण करने का समय दोपहर समय 01 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 23 मिनट तक है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

कब होगा तुलसी विवाह? 

देवउठनी एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. तुलसी विवाह कराने को हिंदू धर्म में कन्‍यादान करने जितना महत्‍वपूर्ण और पुण्‍यदायी माना गया है. साथ ही तुलसी विवाह करने से मां लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु प्रसन्‍न होते हैं और धन, समृद्धि देते हैं. तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है. 

साल 2025 में तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा या 3 नवंबर को. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट से प्रारंभ होगी और इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर होगा. ऐसे में तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही कराना उचित होगा.

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगा पद, पैसा और प्‍यार?

तुलसी विवाह कराने का शुभ मुहूर्त 

तुलसी विवाह शाम को गोधूलि बेला में कराना शुभ होता है. इस साल कार्तिक शुक्‍ल द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराने का शुभ समय 2 नवंबर 2025 की शाम शाम 05 बजकर 35 मिनट से 06 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. 

वहीं जो लोग दिन में तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 09 बजकर 29 मिनट से 11 बजे तक और दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

dev uthani ekadashi

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा