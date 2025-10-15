देव उठने के साथ बजेगी शहनाई! नवंबर में 14 दिन रहेंगे विवाह के शुभ योग, देखें मुहूर्त की लिस्ट

Dev Uthni Ekadashi 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है. चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. लेकिन देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और देशभर में शादी-ब्याह का मौसम लौट आता है. इस साल देवउठनी एकादशी 2025 का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बाद पूरे नवंबर महीने में 14 शुभ विवाह मुहूर्त पड़ रहे हैं. यानी इस बार नवंबर में शहनाइयों की गूंज 14 दिनों तक सुनाई देगी. आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि, पूजा का समय और नवंबर माह के सभी विवाह मुहूर्तों के बारे में.

देवउठनी एकादशी कब है?

पंचांग के अनुसार, इस बार देवउठनी एकादशी दो दिन 1 और 2 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 बजे से होगा. जबकि, इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगा. यानी 2 नवंबर को भगवान विष्णु के जागरण के साथ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा.

नवंबर 2025 के शुभ विवाह मुहूर्त

2 नवंबर- रविवार रात 11:11 बजे से सुबह 6:34 बजे (3 नवंबर)

3 नवंबर- सोमवार सुबह 6:34 बजे से शाम 7:40 बजे तक

6 नवंबर- गुरुवार रात 3:28 बजे से सुबह 6:37 बजे (7 नवंबर)

8 नवंबर- शनिवार सुबह 7:32 बजे से रात 10:02 बजे तक

12 नवंबर- बुधवार रात 12:51 बजे से सुबह 6:42 बजे (13 नवंबर)

13 नवंबर- गुरुवार सुबह 6:42 बजे से शाम 7:38 बजे तक

16 नवंबर- रविवार सुबह 6:47 बजे से रात 2:11 बजे (17 नवंबर)

17 नवंबर- सोमवार सुबह 5:01 बजे से सुबह 6:46 बजे (18 नवंबर)

18 नवंबर- मंगलवार सुबह 6:46 बजे से सुबह 7:12 बजे तक

21 नवंबर- शुक्रवार सुबह 10:44 बजे से दोपहर 1:56 बजे तक

22 नवंबर- शनिवार रात 11:27 बजे से सुबह 6:50 बजे (23 नवंबर)

23 नवंबर- रविवार सुबह 6:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक

25 नवंबर- मंगलवार दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक

30 नवंबर- रविवार सुबह 7:12 बजे से सुबह 6:56 बजे (1 दिसंबर)

देवउठनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. नवंबर 2025 में विवाह योग्य जोड़ों और उनके परिवारों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है. सही मुहूर्त में विवाह करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास माना जाता है.

