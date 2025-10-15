Advertisement
trendingNow12962864
Hindi Newsधर्म

देव उठने के साथ बजेगी शहनाई! नवंबर में 14 दिन रहेंगे विवाह के शुभ योग, देखें मुहूर्त की लिस्ट

November Vivah Muhurat 2025: देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, तो शादी-विवाह जैसे मांगलिक और शुभ कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है. आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर में शादी-विवाह के कब-कब और कितने शुभ मुहूर्त हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देव उठने के साथ बजेगी शहनाई! नवंबर में 14 दिन रहेंगे विवाह के शुभ योग, देखें मुहूर्त की लिस्ट

Dev Uthni Ekadashi 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है. चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. लेकिन देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और देशभर में शादी-ब्याह का मौसम लौट आता है. इस साल देवउठनी एकादशी 2025 का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बाद पूरे नवंबर महीने में 14 शुभ विवाह मुहूर्त पड़ रहे हैं. यानी इस बार नवंबर में शहनाइयों की गूंज 14 दिनों तक सुनाई देगी. आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि, पूजा का समय और नवंबर माह के सभी विवाह मुहूर्तों के बारे में.

देवउठनी एकादशी कब है?

पंचांग के अनुसार, इस बार देवउठनी एकादशी दो दिन  1 और 2 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 बजे से होगा. जबकि, इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगा. यानी 2 नवंबर को भगवान विष्णु के जागरण के साथ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर 2025 के शुभ विवाह मुहूर्त

2 नवंबर- रविवार रात 11:11 बजे से सुबह 6:34 बजे (3 नवंबर)

3 नवंबर- सोमवार सुबह 6:34 बजे से शाम 7:40 बजे तक

6 नवंबर- गुरुवार रात 3:28 बजे से सुबह 6:37 बजे (7 नवंबर)

8 नवंबर- शनिवार सुबह 7:32 बजे से रात 10:02 बजे तक

12 नवंबर- बुधवार रात 12:51 बजे से सुबह 6:42 बजे (13 नवंबर)

13 नवंबर- गुरुवार सुबह 6:42 बजे से शाम 7:38 बजे तक

16 नवंबर- रविवार सुबह 6:47 बजे से रात 2:11 बजे (17 नवंबर)

17 नवंबर- सोमवार सुबह 5:01 बजे से सुबह 6:46 बजे (18 नवंबर)

18 नवंबर- मंगलवार सुबह 6:46 बजे से सुबह 7:12 बजे तक

21 नवंबर- शुक्रवार सुबह 10:44 बजे से दोपहर 1:56 बजे तक

22 नवंबर- शनिवार रात 11:27 बजे से सुबह 6:50 बजे (23 नवंबर)

23 नवंबर- रविवार सुबह 6:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक

25 नवंबर- मंगलवार दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक

30 नवंबर- रविवार सुबह 7:12 बजे से सुबह 6:56 बजे (1 दिसंबर)

यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से कैसे जगाएं? नोट कर लें डेट और पूजन विधि

देवउठनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. नवंबर 2025 में विवाह योग्य जोड़ों और उनके परिवारों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है. सही मुहूर्त में विवाह करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Dev Uthani Ekadashi 2025

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता